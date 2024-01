Le FC Lorient a annoncé, lundi, l’arrivée du milieu de terrain marocain, Imrân Louza, dans le cadre d’un prêt, en provenance du club anglais de Watford.

« Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd’hui l’arrivée sous la forme d’un prêt, sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison, d’Imrân Louza (24 ans), le milieu de Watford, l’actuel 8ème de Championship », écrit le club français dans un communiqué.

« Je suis heureux de faire mon retour en Ligue 1 et de signer au FC Lorient. Le club a connu une première partie de saison compliquée mais je suis convaincu que nous sommes capables d’inverser la tendance », a déclaré le joueur, cité dans le communiqué.

« Ce défi m’excite beaucoup et je compte donner mon maximum pour que le club décroche le maintien en fin de saison », a ajouté l’international marocain qui portera le numéro 6.

ℹ️ Imrân Louza has joined Ligue 1 side FC Lorient on loan until the end of the season.

Good luck, Imrân. 👊

— Watford Football Club (@WatfordFC) January 15, 2024