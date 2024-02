Conformément aux Hautes instructions Royales, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, jeudi au siège de l’État-Major de la Zone Sud à Agadir, le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et Chef de la MINURSO, Alexander Ivanko, accompagné du Général de Division Md Fakhrul Ahsan, Commandant de la Force MINURSO, et d’une importante délégation.

À cette occasion, les deux responsables ont évoqué les différents aspects de la coopération entre les Forces Armées Royales et les Forces de la MINURSO, tout en exprimant leur volonté de la renforcer au service de la paix et de la stabilité dans la région, indique un communiqué de l’État-Major général des Forces armées royales (FAR).

الرباط – بتعليمات ملكية سامية، استقبل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، اليوم الخميس بمقر القيادة العامة للمنطقة الجنوبية بأكادير، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة المينورسو السيد ألكسندر إيفانكو. pic.twitter.com/aOdRpva6ZY — Royal Moroccan Armed Forces (@MoroccanArmed) February 15, 2024