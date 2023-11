Jean Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint au département des opérations de paix des Nations Unies, à la tête d’une délégation onusienne, effectue sa première visite officielle au Maroc.

Sur hautes instructions du Roi, chef suprême et chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, a reçu, jeudi au niveau de l’Etat-Major Général des FAR à Rabat, Jean Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint au département des opérations de paix des Nations Unies, à la tête d’une délégation onusienne, en présence de hauts responsables militaires des FAR, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

Le responsable onusien est arrivé, le 29 novembre 2023, au Maroc pour une visite de travail de deux jours.