Rebellato, l’un des plus grands noms de la cuisine italienne à Paris, ouvre ses portes à Casablanca et ambitionne de révolutionner le monde de la gastronomie italienne au Maroc.

Le restaurant mythique du 16e arrondissement s’installe à partir du 16 décembre, à Casablanca, en plein quartier Gauthier. Après plusieurs semaines de travaux, le Mercato Popolare se transforme en Rebellato Maroc pour le plus grand plaisir des adeptes de la riche et savoureuse cuisine transalpine.

Le projet casablancais a été rendu possible après 35 ans d’existence à Paris, en association avec Yab Holding, présidé par Yahia Ababou. En plus de la traditionnelle pizza napolitaine, Rebellato Maroc proposera toutes les recettes qui ont fait son succès dans la capitale française. Risotto, pastas, vins italiens et créations originales seront au menu de l’enseigne préférée des célébrités parisiennes.

Sur ses réseaux sociaux, Rebellato Maroc annonce d’ores et déjà la couleur. « Parla come mangi. La cuisine italienne sans chichi », peut-on lire sur son compte Instagram.

Rebellato promet une immersion inédite dans l’atmosphère italienne. Tous les produits sont importés directement d’Italie, avec un nombre d’intermédiaires réduit. Le restaurant peut proposer une cuisine de qualité à des prix ultra compétitifs. De la mozzarella à l’assiette où elle est dressée, peinte à la main et provenant également d’Italie, tout a été pensé dans les moindres détails.

En somme, Rebellato Maroc se veut une véritable révolution de la gastronomie italienne à Casablanca. Une multitude de saveurs qui font écho à l’enfance de son fondateur, Giulio Rebellato: une atmosphère conviviale, et des plats traditionnels, généreux et colorés.

