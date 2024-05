Le ministère des Affaires étrangères espagnol a averti samedi Israël que les ordonnances émises par la Cour internationale de justice (CIJ) sont « contraignantes » et a exigé leur respect.

« Les ordonnances de la CIJ, y compris celle portant sur l’arrêt de l’offensive israélienne à Rafah, sont contraignantes. Nous exigeons leur application », a écrit le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares sur le réseau social X.

« Cela concerne également le cessez-le-feu, la libération des otages et l’accès à l’aide humanitaire. La souffrance des habitants de Gaza et la violence doivent cesser », a-t-il ajouté.

La plus haute juridiction de l’ONU a ordonné vendredi à Israël de stopper « immédiatement » son offensive militaire à Rafah, une décision susceptible d’ajouter à la pression internationale en faveur d’une trêve après plus de sept mois de guerre.

La CIJ, qui siège à La Haye, a aussi ordonné à Israël de maintenir le passage de Rafah ouvert pour permettre un accès « sans restriction » à l’aide humanitaire.

La juridiction a également appelé à la libération immédiate des personnes prises en otages par le Hamas lors de son attaque du 7 octobre contre Israël.

Les ordonnances de la CIJ, qui tranche les différends entre États, sont juridiquement contraignantes mais elle n’a aucun moyen de les faire respecter.

L’Espagne est l’un des pays européens les plus critiques à l’égard d’Israël depuis le début du conflit actuel à Gaza

Le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu a rappelé cette semaine son ambassadeur à Madrid pour des consultations, après l’annonce mercredi de l’Espagne, l’Irlande et la Norvège de reconnaître l’Etat de Palestine.

“We must bring peace and stability to the Palestinian people, to the Israeli people and to the whole Middle East”. Spanish Foreign Minister Jose Manuel Albares explains why his government plans to recognize a Palestinian state. pic.twitter.com/XROmpTRME8

— Christiane Amanpour (@amanpour) May 23, 2024