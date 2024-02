Pour son premier match avec Séville après la CAN, Youssef En-Nesyri a frappé fort. Auteur d’un doublé, l’attaquant a laissé plus d’un marocains perplexe. Sur les réseaux sociaux ces derniers comparent ses prestations en club à celles avec les Lions de l’Atlas.

Le Rayo Vallecano accueillait, hier lundi, le Séville FC (1-2) de Youssef En-Nesyri dans le cadre de la 23e journée de la Liga. Alors que son club se trouve, cette saison, dans une situation critique, l’international marocain a offert les 3 points de cette rencontre à celui-ci, offrant de la sorte la première victoire au club sévillan en 2024.

C’est grâce à un doublé d’En-Nesyri (19e et 45e minutes) que Séville a remporté le match face à Vallecano. Ainsi, l’attaquant a battu le record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur marocain en Liga (60 buts). Ce dernier était détenu par la légende du football marocain Larbi Ben Barek.

Il y a tout juste une semaine, En-Nesyri se trouvait à San Pedro en Côte d’Ivoire en compagnie des Lions de l’Atlas dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. La sélection marocaine est sortie par la petite porte des huitièmes de finale laissant ainsi tous les supporters confus.

Ce sentiment de confusion a été renforcé hier à la suite de la prestation de l’attaquant marocain avec son club. Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi En-Nesyri brille avec son club alors qu’en sélection il brille… par son absence!

Lors de la CAN 2023, l’attaquant des Lions de l’Atlas n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois. Il s’agit du but contre la Tanzanie. Depuis, le protégé de Walid Regragui n’a présenté que des versions pâles de ce qu’il réalise avec son club. Il a été pointé du doigt par plusieurs amateurs marocains du ballon rond après la sortie précoce de l’équipe nationale de la compétition continentale.

Mddrrrrrrr en nesyri qui marque deux but avec son club et il arrive pas à contrôler sa balle avec le Maroc jvais devenir fou sah

Face à cette situation, les Marocains qui suivent l’évolution du Lion de l’Atlas avancent plusieurs hypothèses. Mais pour une grande partie, En-Nesyri redouble d’efforts avec Séville car sa titularisation est menacée. À l’instar de tous les joueurs professionnels, et de crainte de trouver refuge sur le banc de touche, l’international marocain redouble d’efforts quand il porte le maillot de son club.

Now we know who the problem is pic.twitter.com/IA4EwbeAVw

— Taha lm3zaa🇲🇦🏆⁹⁹ (@jadunk01) February 5, 2024