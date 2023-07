Nasser Bourita vient de révéler avec force détails les conditions de libération des deux cyclistes marocains kidnappés en avril dernier entre le Niger et le Burkina Faso.

Une réponse écrite du ministre des Affaires étrangères à un député, dont H24Info détient une copie, raconte minutieusement le déroulé de l’opération.

A la lecture de la missive rédigée en arabe, on apprend que le Maroc avait, en effet, mis les bouchées doubles pour sauver ses citoyens, enlevés il y a environ trois mois par un groupe armé entre le Burkina et le Niger, libérés 42 jours après suite à l’intervention des autorités marocaines en concertation avec ses homologues nigériennes et Burkinabès.

La réponse de Bourita au député RNIste Lahcen Saadi indique qu’aussitôt informé de l’affaire, son département a chargé les deux ambassades marocaines aux deux pays d’alerter les autorités compétentes à Niamey et Ouagadougou en vue de retrouver les deux disparus.

Nasser Bourita précise, en outre, que les deux représentations marocaines ont intensifié leurs appels en direction des associations de la société civile et aux gérants des stations touristiques dans la région, ainsi qu’aux chauffeurs des camions transfrontaliers auxquels ils ont distribué les informations nécessaires sur les deux cyclistes, les exhortant à cet effet de les mettre au courant de toute nouvelle information les concernant.

Photos. Libération des cyclistes marocains portés disparus aux frontières nigéro-burkinabaises

Les autorités Burkinabès et nigériennes, a-t-il poursuivi, ont redoublé d’efforts et mis la résolution de ce problème au centre de leurs priorités, ajoutant que l’échange d’informations et la coordination entre les différents services ont permis de localiser les deux victimes à « Téra » qui se trouve au département de « Tillabéri » au sud-ouest du Niger, connu pour la prolifération des activités armées.

Il s’est ensuivi une opération sécuritaire concertée qui avait abouti à la libération des deux aventuriers des mains d’une nébuleuse terroriste, avant leur transfert vers une clinique appartenant aux forces armées nigériennes pour recevoir les soins et l’alimentation nécessaires.

Les deux victimes présentaient, ajoute-t-on, des signes de fatigue et de dénutrition provoqués par les longs jours de leur séquestration. Le plus âgé d’entre eux souffrait également des séquelles de paludisme et d’anémie.

Bourita a, en conclusion, rappelé la mise en garde de son ministère contre les dangers que peuvent encourir les aventuriers à cause de leurs voyages en vélo, à moto ou à pied dans la région du Sahel et du Sahara.

Rappelons qu’avant leur libération, les deux cyclistes, Abderrahmane Serhani et Driss Fatihi, n’avaient pas donné de nouvelles depuis leur entrée au Burkina Faso en provenance de la Côte d’Ivoire et avoir pris la direction de la frontière vers le Niger.

L’un d’eux avait posté une vidéo sur sa page Facebook, le 29 mars dernier, dans laquelle il affirmait se diriger vers le Burkina Faso dont les parties Nord-Est, sont prises depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des groupes armés terroristes liés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique (EI).