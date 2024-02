Les cavaliers marocains Yessin Rahmouni et Noor Slaoui se sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris, prévus du 26 juillet au 11 août dans la capitale française.

Après deux premières qualifications aux Jeux olympiques de Londres en 2012, puis de Tokyo en 2020, Yessin Rahmouni représentera pour la troisième fois le Royaume aux épreuves de dressage, indique la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE) dans un communiqué.

Noor Slaoui, elle, sera la première cavalière à représenter le Royaume et les pays arabes aux épreuves olympiques du Concours Complet (Eventing), ajoute la même source.

🥈 place pour Yessin Rahmouni et All at Once dans le Grand Prix Spécial au CDI4* Crozet en France 🇫🇷 #frmse pic.twitter.com/hqGuKetyeF

— FRMSE (@frmse_ma) August 29, 2022