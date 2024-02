La chambre criminelle de première instance chargée des affaires antiterroristes près la cour d’appel de Rabat a prononcé deux peines de six et quatre ans de prison à l’encontre de deux prévenus pour des accusations liées au terrorisme.

Ainsi, le tribunal a statué contre l’accusé A.S, avec six ans de prison et quatre ans de prison contre l’accusé R.C.

Les deux prévenus, arrêtés en octobre 2023, étaient accusés de « former une bande en vue de préparer et de commettre des actes terroristes visant à porter gravement atteinte à l’ordre public et d’apologie des actes et de l’organisation terroristes ».

Au cours de sa plaidoirie, le représentant du ministère public a demandé la condamnation des deux accusés pour ce qui leur était imputé du fait que les accusations portées étaient avérées, tandis que leur défense a demandé l’acquittement en raison de l’absence d’éléments de formation d’un crime.

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de surveillance du territoire national (DGST) a mené le 19 octobre dernier un vaste coup de filet antiterroriste dans plusieurs villes du Maroc.

Quatre individus soupçonnés de préparer des actes terroristes visant la sécurité et la stabilité du pays ont été arrêtés, avait annoncé la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Ces présumés terroristes sont âgés de 25 à 32 ans ont été appréhendés tôt le matin ce jeudi dans les villes Tanger, Tétouan, Ingzane et Aït Melloul par les forces spéciales du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ).

Celles-ci ont entamé les procédures d’intervention et d’interpellation dans le cadre d’opérations séparées, ayant ciblé les suspects dans les lieux où ils s’activent, selon la même source.

Lire aussi: Coup de filet anti-terroriste: quatre arrestations à Tanger, Tétouan, Ingzane et Aït Melloul

Les perquisitions effectuées aux domiciles des mis en cause ont permis la saisie de matériels électroniques, d’armes blanches, de documents faisant l’apologie de l’idéologie de « Daech », d’un manuscrit relatif aux modes permettant de rejoindre les camps de cette organisation dans la région du Sahel, ainsi que d’une série de photos documentant les attaques terroristes menées par les factions de cette organisation et appelant ses partisans à combattre dans ses rangs, outre une publication sur les règles de l’action secrète des organisations terroristes, a précisé la même source.

Selon les données de l’enquête, les suspects, qui avaient prêté allégeance au prétendu calife de « Daech », avaient l’intention d’exécuter des projets terroristes visant des installations vitales et des institutions sécuritaires dans le cadre des opérations du « terrorisme individuel », a souligné le communiqué, notant que les recherches ont également révélé que l’un des suspects a suivi des entraînements dans des zones montagneuses et forestières dans le cadre des préparatifs pour exécuter son plan terroriste.