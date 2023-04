Le Roi préside la quatrième causerie religieuse du Ramadan

Cette causerie a été animée par le doyen de la faculté de la Charia en Jordanie, Abderrahmane Ibrahim Zaid Al Kilani, sous le thème « les finalités du Saint Coran et la construction des valeurs humaines, communes et fédératrices », en s’inspirant du verset coranique « Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur » (Sourate Al Hujurat).