Le roi se recueille sur la tombe de feu Mohammed V

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince Héritier Moulay El Hassan, du Moulay Rachid, du prince Moulay Ahmed et du prince Moulay Ismail, s’est recueilli samedi sur la tombe de feu Mohammed V, à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de la disparition du père de la nation qui coïncide avec le 10e jour du mois sacré du ramadan.

Mohammed V s’était éteint le 10 Ramadan de l’année 1380 de l’Hégire (26 février 1961), quelques années seulement après l’accession du royaume à l’indépendance au prix d’une lutte acharnée qui a permis d’affranchir la patrie du joug du colonialisme.

Le regretté souverain, qui avait voué sa vie à la lutte pour la libération du Maroc, avait consenti tous les sacrifices, y compris l’exil auquel il a été forcé en compagnie de la famille Royale par les autorités coloniales, pour le recouvrement de la pleine indépendance de son pays.

Les Marocains se rappellent la longue marche de la libération du pays et le combat qu’a mené, sur tous les fronts et en étroite symbiose avec son peuple, le Libérateur de la Nation, un souverain dont le parcours était intimement lié à la lutte pour l’indépendance du pays et l’exercice de la souveraineté et de la liberté pour le peuple marocain.

Dans sa lutte sans relâche pour l’indépendance, feu Mohammed V tenait absolument à la concertation et à la coordination avec le Mouvement national, persuadé que le recouvrement de la souveraineté ne saurait être l’œuvre d’une seule personne ou d’une seule institution, mais le fruit d’une action collective basée sur la foi et l’effort de sensibilisation et de mobilisation du peuple marocain.

Le point d’orgue de cette action nationaliste et patriotique collective a été la présentation, le 11 janvier 1944, du Manifeste de l’indépendance, une démarche audacieuse qui a reflété la parfaite symbiose entre le trône, le mouvement national et le peuple, et constitué le premier pas sur la voie de la libération du joug du protectorat.