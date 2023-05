Les participants à la 4e édition du rallye aérien « Raid Mermoz », qui relie Challes-les-Eaux, en France à Saint-Louis en Sénégal, sont arrivés jeudi soir à l’aéroport de Dakhla, avant de reprendre vendredi leur course.

Au départ de Challes les Eaux (France), le Raid court (10 nuitées) traverse la France, l’Espagne et le Maroc, tandis que le Raid long (15 nuitées) s’enfoncera plus profondément en Afrique, via la Mauritanie et le Sénégal. Il s’agit d’une réelle aventure en immersion au cœur d’une nature aride qui constitue une épreuve pour les pilotes et les aéronefs.

Cette année, le raid compte 75 pilotes et co-pilotes à bord de 37 aéronefs ultralégers motorisés (ULM) qui vont voler près de 50h sur les traces de Jean Mermoz, un aviateur français, figure légendaire de l’Aéropostale et atterrir une nouvelle fois sur les bases mythiques utilisées par les célèbres convoyeurs de courriers.

Olivier Ronveau, l’un des organisateurs du Raid « Mermoz » a indiqué que cette 4ème édition compte un nombre important de participants venant des différents pays du monde, notant qu’ils vont profiter de leur séjour à Dakhla pour découvrir ses potentialités touristiques et ses traditions et coutumes et rencontrer la population.

Ronveau qui a exprimé sa joie d’atterrir pour une nouvelle fois dans la ville de Dakhla s’est dit impressionné par la beauté de la perle du Sud et des autres villes marocaines notamment Tarfaya et Guelmim.

Pour leur part, des participants de différentes nationalités ont exprimé leur joie de visiter pour la première fois la ville de Dakhla.

« Nous sommes éblouis par la beauté des paysages naturels de cette ville marocaine », sont-ils réjouis, ajoutant qu’ils comptent revenir durant leurs vacances pour découvrir davantage la richesse naturelle et culturelle de cette région.

Le Raid Mermoz qui réunit des participants issus de différents pays du monde, n’est pas une course mais une aventure aéronautique solidaire et de partage, garantissant la découverte des merveilleux paysages marocains par les airs sur les traces des pionniers de l’aéropostale dans les années 1920, dont Jean Mermoz, Antoine de Saint Exupéry et Henri Guillaumet.

Des patrouilles de trois à six aéronefs ont été constituées pour faciliter et simplifier les communications avec les services de contrôles et les aéroports visités.