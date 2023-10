Le prix Nobel de littérature 2023 a été décerné jeudi au dramaturge norvégien Jon Fosse pour « ses pièces novatrices », a annoncé le jury.

L’Académie suédoise a distingué l’écrivain, âgé de 64 ans, « pour ses pièces de théâtre et sa prose novatrices qui ont donné une voix à l’indicible ».

This year’s literature laureate Jon Fosse writes novels heavily pared down to a style that has come to be known as ‘Fosse minimalism’.

This can be seen in his second novel ‘Stengd gitar’ (1985), when Fosse presents us with a harrowing variation on one of his major themes, the… pic.twitter.com/5v1fQ6C6CJ

