Le musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm) présente jusqu’au 28 janvier prochain deux expositions d’art, « Serpent » illustrant l’art aborigène australien et « Uli Gassmann ».

Première exposition d’art aborigène australien à être organisée au Maroc, « Serpent » donne un focus sur des œuvres d’art dans lesquelles, le serpent joue un rôle primordial, indique un communiqué de la Fondation Jardin Majorelle.

« Le motif ou la forme du serpent figure dans de nombreuses cultures à travers le monde, où il tient souvent un rôle important dans les mythologies locales. Dans la culture aborigène australienne, le serpent et, plus précisément, le Serpent Arc-en-ciel est l’une des créatures ancestrales les plus importantes », explique la même source.

Cette exposition donne à voir et à apprécier plusieurs œuvres d’artistes aborigènes australiens dont celles d’Emily Kam Kngwarreye, de John Mawurndjul ou encore de Rover Thomas qui optent pour le serpent comme sujet d’art.

Pour ce qui est de l’exposition « Uli Gassmann », la Fondation relève que les propriétés d’Yves Saint Laurent et Pierre Bergé à Marrakech ont offert une riche source d’inspiration à Gassmann.

Au fil des années, Gassmann, architecte et artiste autodidacte, né en Allemagne en 1947, dessine et peint les jardins et les intérieurs de la Villa Oasis, la Villa Dar Es Saada, le musée Pierre Bergé des arts berbères et le Jardin Majorelle, produisant près d’une centaine d’œuvres, dont vingt-deux sont présentées dans cette exposition.

« Gassmann a aussi dessiné les bureaux d’Yves Saint Laurent et Pierre Bergé au 5, avenue Marceau à Paris, réalisant notamment une grande frise panoramique au stylo et à l’encre du légendaire studio de haute couture d’Yves Saint Laurent », relève la même source.

D’une surface totale de près de 4.000 m2, mYSLm est l’espace approprié pour les passionnés de la mode et de l’art et pour un large public qui aime découvrir les œuvres d’Yves Saint Laurent.

Dédié au couturier français et à son œuvre, connu par son amour de la Cité ocre depuis qu’il l’a découvert en 1966 et qui lui a été une source d’inspiration, ce Musée comprend un espace d’exposition permanente de 400 m2, présentant l’œuvre d’Yves Saint Laurent dans une scénographie originale de Christophe Martin.

Le musée comprend également une salle d’exposition temporaire de 150 m2, un auditorium de 130 places, une boutique-librairie, un café-restaurant avec terrasse et une bibliothèque de recherche de 5.000 ouvrages dédiés à la littérature, la poésie, l’histoire et la géographie andalou-arabe, la botanique, la culture berbère, l’œuvre d’Yves Saint Laurent et la mode.