Une délégation marocaine de la présidence du ministère public a effectué, du 22 au 25 mai, une visite de travail à Madrid, dans le but de renforcer la coopération avec l’institution du procureur général de l’État espagnol.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de jumelage entre la présidence du ministère public du Maroc et son homologue d’Espagne.

Au cours de cette visite, à laquelle a pris part le magistrat de liaison auprès de l’ambassade du Maroc en Espagne, Adel El Bouyahyaoui, la délégation marocaine a été reçue par la procureure générale adjointe de l’État espagnol, Mme María Ángeles Sánchez Conde, qui a présidé également une des séances de travail avec la délégation marocaine.

A cette occasion, Mme Ángeles Sánchez a salué le niveau des relations de coopération judiciaire entre les deux pays, en général, et la coopération technique au niveau du Ministère public, en particulier.

La responsable espagnole a également mis en exergue les réalisations du Maroc dans le domaine de la protection de l’environnement, notamment les efforts déployés par la présidence du ministère public, qui ont abouti à son intégration, depuis 2020, en tant que membre observateur du Réseau Européen des Agents pour l’Environnement (ENPE), qui a accordé son premier Prix d’excellence au titre de 2022 à la présidence du ministère public du Maroc.

Lors de cette visite, la délégation marocaine s’est informée de l’organisation et du fonctionnement du ministère public spécialisé dans la lutte contre les délits affectant l’environnement et l’urbanisme, et les problèmes et défis les plus importants posés à cette institution, dirigée par M. Antonio Vercher Noguera, procureur général spécialisé dans l’environnement.

Lors de son séjour en Espagne, la délégation marocaine a effectué des visites à plusieurs instances impliquées dans la lutte contre les délits liés à l’environnement et à l’urbanisme qui exercent leurs activités sous la supervision du ministère public spécialisé, notamment le centre de formation de la Garde civile de Valdemoro, la police locale chargée de la protection du patrimoine historique d’Alcala de Henares, le Centre national d’éducation environnementale de Ségovie, et enfin le Centre d’Interprétation de la Nature dans la périphérie de Ségovie.