Le 11e sommet des forces terrestres africaines se tient du 8 au 12 mai courant en Côte d’Ivoire sur le thème «relever les défis de la sécurité grâce aux partenariats civilo-militaires», avec la participation du Maroc.

Ce 11e sommet des forces terrestres africaines est organisé conjointement par l’Etat-major général des armées de Côte d’Ivoire et l’US Army, à travers sa Task Force d’Europe du Sud pour l’Afrique (SETAF). Selon le chef d’état-major de l’armée de terre de Côte d’Ivoire, le général de division Dem Aly Justin, l’objectif de ce 11e sommet est triple.

Il s’agit d’échanger sur les défis de sécurité en Afrique, de développer des solutions complémentaires et collaboratives aux défis de sécurité partagés à partir des différents réseaux de partenaires et des partenariats régionaux, à travers l’Afrique.

«Les organisations régionales actives et compétentes pourront établir des partenariats coopératifs et multinationaux dans toute l’Afrique», a expliqué le général de division Dem Aly Justin, lors d’une rencontre de présentation de cette rencontre.

Plus de 300 chefs des Armées de terre, d’experts et de participants issus de 40 pays d’Afrique et de six autres d’Europe et du continent américain participent à ce rendez-vous d’Abidjan.

Lire aussi. African Lion 2023: les FAR et l’US Army peaufinent les derniers réglages

Au menu de ce sommet, des conférences délivrées par des spécialistes ivoiriens et internationaux qui seront suivis d’échanges, des sessions en comité de travail ainsi qu’une visite de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacqueville.

«Ce sommet est une opportunité pour la haute hiérarchie des forces terrestres africaines de penser des stratégies pragmatiques et réalistes face aux défis sécuritaires nationaux et internationaux», a expliqué le ministre d’Etat ivoirien, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, à l’ouverture de cet évènement.

Le représentant du chef suprême des Armées de Côte d’Ivoire a souhaité qu’au terme des échanges, des propositions pertinentes soient faites pour une synergie d’actions, en vue d’endiguer le phénomène du terrorisme et créer ainsi un environnement sécuritaire apaisé pour les populations africaines.

L’ambassadrice des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, Jessica Davis Ba, s’est réjouie, quant à elle, de la tenue de ce sommet qui permettra de renforcer la collaboration sécuritaire entre les forces terrestres et les populations pour assurer la sécurité de ces dernières, mais surtout accroître les capacités des forces armées dans la gestion des enjeux sécuritaires.

De son côté, le chef d’état-major des forces américaines pour l’Europe et l’Afrique, le Général d’armée, Darryl Williams, a promis que son équipe est prête à travailler avec les pays africains pour venir à bout des défis sécuritaires, à travers un partenariat solide.

Le sommet des forces terrestres africaines est un rendez-vous annuel qui se tient alternativement en Afrique ou aux Etats-Unis.