Le Maroc et l’Autriche célèbrent le 240e anniversaire du traité de paix et d’amitié

Le Maroc et l’Autriche, deux grandes nations à l’histoire ancestrale, célèbrent lundi le 240e anniversaire de la signature du traité de paix et d’amitié et de l’accord commercial entre les deux pays.

« Le 17 avril 1783, Mohamed Ben Abdelmalik, ambassadeur du sultan Moulay Mohammed III, a négocié avec succès et signé un traité de paix et d’amitié et un accord commercial avec l’Autriche, ce qui constitue un grand événement historique entre deux grandes nations », a tweeté, à cette occasion, l’ambassadeur du Royaume du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane.

Les relations bilatérales entre le Maroc et l’Autriche, qui remontent à 1783, ont connu un nouvel élan avec les récentes visites officielles effectuées au Maroc par le Chancelier fédéral autrichien, Karl Nehammer et le président du Conseil national autrichien, Wolfgang Sobotka, ouvrant « une nouvelle perspective prometteuse pour la coopération bilatérale », a assuré le diplomate.

En effet, les relations entre Rabat et Vienne connaissent une forte dynamique, animée par la volonté des deux parties de renforcer la coopération bilatérale, en harmonie avec la profondeur historique des liens qui les unissent.

Les 27 et 28 février dernier, le Chancelier fédéral autrichien a ainsi effectué une visite au Maroc, à l’invitation du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, laquelle a coïncidé avec la célébration du 240ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales. Ce déplacement a permis aux deux parties de relever la qualité des relations fraternelles qui unissent le Royaume du Maroc et la République d’Autriche et qui bénéficient de la sollicitude particulière du roi Mohammed VI et du Président autrichien, Alexander Van der Bellen.

Lors de leur rencontre, MM. Akhannouch et Nehammer ont notamment fait état de leur satisfaction de l’évolution des échanges commerciaux entre Rabat et Vienne et du développement des investissements autrichiens au Maroc au cours des dernières années.

Les deux parties ont également mis l’accent sur la coopération industrielle fructueuse entre les deux pays, notamment dans le secteur de l’automobile et réitéré la volonté d’échanger les expertises et de développer des projets communs en matière d’efficience énergétique et d’énergies renouvelables.

Cette visite officielle de M. Nehammer à la tête d’une importante délégation de responsables et d’opérateurs économiques, a été marquée par la tenue d’un forum économique Maroc-Autriche qui ouvre des perspectives prometteuses pour le partenariat économique entre les deux pays.

D’autre part, la visite au Maroc du président du Conseil national autrichien, Wolfgang Sobotka, effectuée le 20 mars dernier, a été marquée par la signature d’un mémorandum d’entente portant sur le renforcement de la coopération parlementaire maroco-autrichienne et la consolidation des relations entre les institutions législatives au niveau des deux pays.

Le mémorandum, paraphé en marge des entretiens tenus entre M. Sobotka et le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, vise le développement des relations parlementaires et administratives, ainsi que le raffermissement du dialogue, de la concertation et de la coordination au sujet des questions d’intérêt commun.

Lors de cette visite, durant laquelle M. Sobotka s’est également entretenu avec le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, le responsable autrichien s’est notamment félicité du rôle stratégique important que joue le Maroc au niveau régional, soulignant le soutien de son pays à la politique de préservation de la stabilité et de la paix adoptée par le Royaume.

L’année 2022 a été également marquée par une dynamique sans précédent et par l’échange de visites de haut niveau. Il s’agit notamment de la visite effectuée au Maroc par la Présidente de la Cour Suprême de la République d’Autriche, Elisabeth Lovrek, au cours de laquelle un Accord de coopération a été signé entre la Cour Suprême d’Autriche et le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire du Maroc, la visite au Maroc du Premier Président du Parlement de Vienne, Ernst Woller, et la visite officielle à Vienne de M. Rachid Talbi Alami. Cette dernière visite était la première d’un président d’un organe législatif arabe et africain au Parlement.

Au cours de la même année, les deux pays ont signé deux autres accords importants, le premier sur la coopération dans le domaine cultuel et le dialogue interreligieux, et le deuxième sur les échanges et la coopération entre les universités de Vienne et de Marrakech.