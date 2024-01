Le Maroc a condamné mardi, dans les termes les plus vifs, l’attaque terroriste perpétrée contre un site aux frontières jordano-syriennes ayant fait trois morts et plusieurs blessés parmi les soldats américains.

Le Royaume du Maroc rejette et dénonce toutes attaques terroristes quels qu’en soient l’origine et l’instigateur, et qui sont de nature à menacer la sécurité et la stabilité du Royaume de Jordanie frère, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de ses entretiens à Rabat avec la sous-Secrétaire d’État américaine chargée du Contrôle des armements et des Affaires de sécurité internationale au Département d’État américain, Bonnie Jenkins.

Bourita a, par la même, occasion exprimé la solidarité totale du Royaume du Maroc avec la Jordanie, ainsi que ses sincères condoléances aux États-Unis et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.