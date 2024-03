Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa a scellé un partenariat avec l’association des “Enfants du Paradis” qui œuvre pour la réhabilitation et l’inclusion des personnes en situation de handicap mental léger et moyen.

Dans le cadre de ce partenariat, cinq bénéficiaires de l’association ont déjà intégré les équipes du Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa en tant que stagiaires. Deux d’entre eux ont été affectés au département cuisine et Stewarding, avec un stagiaire travaillant spécifiquement dans la section pâtisserie et un autre dans la section Stewarding. D’autres ont rejoint le département Housekeeping, où il se concentrent sur plusieurs opérations notamment de la section blanchisserie.

A ce propos, Dominique Dmytryszyn, Directeur Général du Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa, déclare « Ce partenariat reflète une partie de l’ADN du Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa. Avec notre partenaire l’association des « Enfants du Paradis », nous aspirons à contribuer à l’intégration des personnes à mobilité réduite dans le monde du travail, en créant un environnement adapté à leurs besoins spécifiques et propice au développement de leur potentiel professionnel. »

Afin de garantir le succès de cette alliance et favoriser un impact positif sur la vie des bénéficiaires, des initiatives concrètes sont mises en œuvre pour faciliter leur intégration professionnelle. Ainsi, des programmes de formation et des ateliers éducatifs adaptés sont développés afin de renforcer les compétences et d’élargir les opportunités d’emploi pour ce groupe spécifique. Parallèlement, des campagnes de sensibilisation et de collecte de fonds sont déployées pour encourager une culture d’inclusion au sein du Resort et du monde professionnel de la région.

Ce partenariat ouvrira les portes du Hilton Tangier Al Houara aux bénéficiaires de l’association, assurant ainsi une trajectoire professionnelle solide et gratifiante pour chacun d’entre eux.