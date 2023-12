L’attaquant d’Arsenal, Bukayo Saka a fait don de plusieurs abris au profit de 84 familles touchées par le séisme d’Al Haouz. Une initiative a été largement saluée par les internautes marocains.

Depuis hier mardi, une vidéo est partagée en masse sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une publication de l’association caritative BigShoe réalisée en partenariat avec le joueur anglais, Bukayo Saka. Dans celle-ci, certains membres de cette association vont à la rencontre des sinistrés du séisme pour leur remettre des abris pré-fabriqués.

Hundreds of people in the Moroccan provinces of Al Haouz and Taroudannt lost their homes and loved ones in an earthquake. Thanks to Bukayo Saka, they are now receiving help, have a roof over their heads again and a smile on their faces. ❤️🙏🇲🇦#BigShoe #OneTeam #FootballConnects pic.twitter.com/oAaRvjHrPY

— BigShoe (@BigShoe_11) December 19, 2023