Spécialiste de l’emballage, le groupe international, Alpla, s’implante sur le marché marocain pour renforcer sa présence en Afrique du Nord en fondant une joint-venture, Alpla Morocco, avec l’ancien actionnaire-propriétaire unique, Diana Holding.

Le spécialiste de l’emballage plastique a acquis une participation majoritaire dans le producteur d’emballages Atlantic Packaging et a fondé la JV (coentreprise) Alpla Morocco avec l’ancien actionnaire-propriétaire unique Diana Holding.

«Avec notre partenaire stratégique Diana Holding, nous voulons exploiter l’énorme potentiel des marchés régionaux, ouvrir de nouveaux segments et apporter notre expertise en tant que fournisseur mondial de systèmes pour les préformes, les bouteilles et les bouchons», explique Christian Fessler, Directeur Général d’Alpla pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

L’usine, située à Tanger, produit non seulement des préformes en PET pour l’industrie des boissons, mais aussi des palettes et des films en plastique. La production de préformes a récemment été triplée grâce à des investissements dans de nouvelles machines.

«Dans le cadre de ses efforts d’expansion à l’échelle internationale, ALPLA propose désormais des solutions d’emballage plastique sûres, abordables et durables au Maroc. En acquérant une participation majoritaire dans la société d’emballage Atlantic Packaging et en établissant une JV (coentreprise) avec l’ancien propriétaire unique Diana Holding, ALPLA apporte son expertise et son expérience à la production de préformes en PET pour les marchés régionaux du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest», annonce un communiqué du groupe.

Outre les préformes, Alpla Morocco produit également des palettes en plastique par moulage par injection et des films d’emballage par extrusion dans son usine moderne de Tanger. Le site emploie actuellement 34 personnes. La capacité de production de préformes d’Alpla Morocco a déjà été triplée en 2023 grâce à deux lignes de production de préformes supplémentaires.

Dans les années à venir, Alpla s’engage même à accroître le portefeuille du site marocain par le biais d’autres activités locales, y compris potentiellement la production de bouteilles et de bouchons. Cette initiative vise à mettre en place les bases pour une croissance et des solutions d’emballage durables dans la région du nord-ouest de l’Afrique.

Outre sa filiale d’emballage, Diana Holding est principalement active dans le secteur agro industriel. A travers cette joint venture, le groupe familial renforce sa division plasturgie, créée en 2007, en capitalisant sur son expérience approfondie de près d’un demi-siècle dans le domaine de l’embouteillage, une expérience acquise en tant qu’ancien embouteilleur de Coca-Cola Company dans le Nord du Maroc.

« Notre vision commune est d’être l’un des principaux fournisseurs d’emballages plastique de haute qualité au Maroc et en Afrique de l’Ouest, tout en offrant des solutions innovantes. C’était dans l’optique de conclure un partenariat stratégique et d’accroître sa capacité de production , que nous avec créé Atlantic Packaging . Au sein d’ALPLA, qui met l’accent sur les trois P : People, Planet, Profit, nous avons trouvé le partenaire idéal pour ce projet, permettant la création de synergies supplémentaires », déclare Rita Maria Zniber, PDG de Diana Holding.

Capacité de production triplée

L’usine d’environ 12 000 mètres carrés située, dans la zone franche de Tanger, sera agrandie de manière graduelle au cours des prochaines années. Plus de 20 000 mètres carrés sont disponibles pour de futures extensions. Dans un premier temps, Alpla Morocco a triplé sa capacité de production, passant de 100 millions de préformes , à environ 300 millions d’unités par an. Pour y parvenir, l’entreprise a investi dans deux nouvelles lignes de production de préformes en PET.

La joint venture a été signée par les parties prenantes le 31 août 2023. Celles-ci ont convenu de ne pas en divulguer les modalités Cette joint venture a été approuvée par le Conseil de la Concurrence..