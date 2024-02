Le Festival du Louxor pour le film africain célèbre, pour sa 13e édition (09-15 février 2024), le cinéma marocain avec la projection de plusieurs films marocains hors-compétition officielle, des hommages et la signature d’une convention de jumelage.

Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture du festival, Azza El Hosseiny, fondatrice et directrice du festival, a indiqué que cette édition a consacré une catégorie spéciale intitulée « Panorama du cinéma marocain », marquée par la projection de quatre films narratifs, à savoir « Hala Madrid » du réalisateur Abdelilah Eljaouhary, « Jalal Eddine » de Hassan Benjelloun, « Oliver Black » de Tawfik Baba et « Sotto Voce » (La voix sourde) de Kamal Kamal.

A cette occasion, une convention de jumelage sera également signée entre le Festival du Louxor et le Festival International du Cinéma Africain de Khouribga (FICAK), en consacrant une section spéciale dédiée à la projection de films ayant obtenus des prix importants lors du festival de Khouribga. Par ailleurs, la direction du festival a invité une élite de réalisateurs marocains à assister à cette manifestation cinématographique.

Cette édition rend également hommage au défunt critique et écrivain marocain Noureddine Saïl, en sa qualité de personnalité influente dans l’industrie du cinéma en Afrique et de fondateur du Festival International du Cinéma Africain de Khouribga, l’un des principaux festivals qui soutiennent le cinéma africain depuis près d’un demi-siècle.

The Luxor African Film Festival’s 13th edition in Egypt, set to take place from February 9 to 15, will honor three influential figures in the African film industry, among them the late Moroccan critic and writer Noureddine Saïl.#filmtwt #Filmmaking pic.twitter.com/FPBFGpOxMV

