Le dollar se renforce un peu à la veille de l’inflation américaine

Le dollar montait légèrement mardi face à l’euro, des données robustes sur l’emploi américain vendredi ayant requinqué la devise américaine, même si les cambistes attendent les données sur l’inflation aux Etats-Unis pour se faire une idée claire de la situation économique.

Vers 09H15 GMT (10H15 à Casablanca), le billet vert prenait 0,21% à 1,0981 dollar pour un euro.

En peine depuis plusieurs mois, le dollar a été soutenu vendredi dernier par la vigueur du marché du travail américain, avec un rebond inattendu des créations d’emplois.

Cela « alimente l’idée que non seulement il n’y aura pas de baisse des taux dès cette année, mais qu’il pourrait y avoir plus de hausses », s’avance Neil Wilson, analyste chez Finalto.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a indiqué après sa dernière réunion qu’elle envisagerait lors de la prochaine de ne plus relever ses taux pour éviter d’étouffer l’économie américaine.

Dans ce contexte, « les investisseurs feront particulièrement attention aux données de l’inflation et ce qu’elles impliquent pour la politique de la Fed », commente Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

🏦 The US April CPI report due next week could move markets, especially after the Federal Reserve stressed that incoming data would influence monetary policy decisions.

📚Senior Analysis @lukman_fxtm breaks down 3 instruments that may react to the upcoming US inflation report. pic.twitter.com/aKoAZQD6NM

— FXTM (@fxtmglobal) May 8, 2023