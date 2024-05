Tractafric Motors, leader historique de la distribution automobile en Afrique, a officiellement lancé la marque chinoise Great Wall Motor (GWM) au Maroc. Ce jeudi, la filiale du groupe Optorg a dévoilé les premiers modèles de la marque chinoise dans son nouveau showroom à Casablanca.

Tractafric Motors, filiale du groupe Optorg, totalisant un siècle d’expérience dans la distribution spécialisée en Afrique, renforce ainsi sa position sur le marché marocain avec l’introduction de GWM. Fondée en 1984, Great Wall Motor est un constructeur chinois de renom, spécialisé dans les SUV, les pick-up et les voitures de tourisme. Cette alliance stratégique permettra à GWM de bénéficier de l’expertise et du vaste réseau de Tractafric Motors, garantissant une entrée réussie sur le marché marocain.

La gamme GWM, présentée lors de la cérémonie, comprend des modèles innovants tels que le Haval Jolion et H6 HEV, l’Ora 03 Full Électrique, les Tank 300 et 500, ainsi que le Pick-Up POER. Ces véhicules se distinguent par leur design moderne, leurs technologies de pointe et leurs motorisations hybrides ou électriques.

Le Haval Jolion HEV est particulièrement destiné aux jeunes couples et aux femmes, ce SUV compact hybride offre une motorisation DHT de 190 ch et 320 Nm de couple, idéal pour les trajets urbains et les escapades routières. Le Haval H6 est de son côté conçu pour les familles, ce SUV allie espace, technologie avancée et robustesse, parfait pour les voyages en famille. Il offre un design élégant, un espace intérieur vaste, une technologie de pointe, une robustesse fiable.

Parallèlement, le Ora 03, appelé également Funky Cat, est une citadine électrique au design vintage. Celle-ci cible une clientèle urbaine, branchée et soucieuse de l’environnement. Avec sa technologie avancée et son autonomie électrique de 420 km, elle se veut le compagnon idéal d’une clientèle féminine urbaine.

Quant au Tank 300 et 500, il s’agit de modèles tout-terrain. Ils sont destinés aux amateurs d’aventures extrêmes et aux utilisateurs recherchant luxe et puissance. Le Tank 300, destiné aux aventures off-road, se caractérise par un design audacieux et statutaire, un espace généreux et une technologie avancée. Le Tank 500 est par contre plus statutaire. Ce SUV de 7 places est doté d’un moteur 3.0L V6 twin-turbo développant une puissance de 355 ch.

Les WEY 03 et 05, dont la commercialisation est prévue pour juillet, est une marque haut de gamme de GWM offrant des SUV luxueux dotés de technologies de pointe et de motorisations hybride-rechargeables. Ils se distinguent par leur qualité de fabrication et le raffinement de leurs finitions. Avec des motorisations hybride-rechargeables alliant puissance et efficience, ils raviront une clientèle désireuse d’explorer un monde de luxe aux standards exclusifs.

GWM a également pensé aux pick-ups à travers le Pick-Up POER, équipé d’un moteur de 2L et 150 CV particulièrement efficace, combinant ingénieusement l’aptitude et le confort d’un SUV 4×2 ou 4×4. Ce modèle est disponible en simple et en double-cabine ainsi qu’en version Diesel propose également une capacité de chargement d’un camion léger, adapté aux terrains variés.

Avec une garantie de 6 ans et des scores de 5 étoiles aux tests ANCAP, les véhicules GWM s’alignent avec les exigences des consommateurs marocains en termes de sécurité et de qualité. Younes El Aouad, Directeur Général de Tractafric Motors, a déclaré que “le lancement de GWM au Maroc confirme notre engagement envers l’innovation, la qualité et la satisfaction client”.

Il s’agit d’un “un tournant décisif pour Tractafric Motors. En intégrant une marque innovante avec des modèles à la pointe de la technologie et adaptés aux besoins variés des consommateurs marocains, nous confirmons notre engagement envers l’innovation, la qualité, et la satisfaction client. GWM, avec ses technologies de pointe, son design moderne et ses motorisations hybrides et électriques, s’aligne parfaitement avec les tendances du marché et les attentes de plus en plus exigeantes du consommateur marocain”, a ajouté El Aouad.

L’arrivée de Great Wall Motor marque un tournant pour le marché automobile marocain, promettant des solutions de mobilité modernes, écologiques et adaptées aux besoins variés des consommateurs. Tractafric Motors et GWM sont prêts à transformer le paysage automobile au Maroc, offrant des véhicules à la pointe de la technologie et accessibles à tous.