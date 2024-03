Le chef de file des démocrates au Sénat américain a jugé jeudi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu était un « obstacle pour la paix » et appelé à des élections en Israël, nouveau signe du changement de ton des dirigeants américains envers la gestion de la guerre à Gaza.

La coalition gouvernementale « menée par Netanyahu ne correspond plus aux besoins d’Israël après le 7 octobre », date de début de la guerre avec le mouvement palestinien Hamas, a déclaré Chuck Schumer lors d’un discours.

« Le Premier ministre Netanyahu s’est égaré, laissant sa survie politique passer avant l’intérêt supérieur d’Israël », a ajouté cet influent élu américain depuis l’hémicycle du Sénat.

Cette nouvelle marque de défiance américaine envers le chef du gouvernement israélien intervient quelques jours après des propos du président Joe Biden assurant que Benjamin Netanyahu « faisait plus de mal que de bien à Israël ».

Chef de la majorité démocrate au Sénat et élu juif de plus haut rang aux Etats-Unis, Chuck Schumer s’était jusqu’ici montré très prudent dans ses critiques contre l’allié israélien et la façon dont il mène son offensive à Gaza.

Hamas’s barbaric attack provoked this war

It should go without saying Hamas can’t have a role in the future if we’re to achieve peace

After so much suffering, we must turn—urgently—to how to achieve lasting peace via a 2-state solution for the Jewish people & Palestinian people

— Chuck Schumer (@SenSchumer) March 14, 2024