La nouvelle est tombée ce mercredi, le Maroc organisera la Coupe du monde 2030 conjointement avec l’Espagne et le Portugal. La presse internationale salue le choix de la FIFA, une première.



« Le 4 octobre 2023 fait déjà partie de l’histoire du sport espagnol », se réjouit le quotidien madrilène AS. « La Coupe du monde passe par le Portugal ! », jubile de Lisbonne, le média sportif A Bola.

En plus des médias espagnols et portugais, c’est toute la presse internationale qui salue, ce jeudi 5 octobre, l’attribution du Mondial 2030 à l’Espagne, le Portugal et le Maroc. La Fifa a, en effet, opté pour une candidature unique, une première dans l’histoire.

Pour Afrik.com, le Royaume se trouve actuellement “au firmament de la planète football, en assumant la responsabilité de l’organisation de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2030”.

“La Coupe du monde 2030 de football promet d’être historique”, affirme le média africain qui a également mis la lumière le retour de cette grand-messe du ballon rond en Afrique après l’édition de 2010, jouée en Afrique du Sud.

France 24 qualifie, pour sa part, ce mondial 2030 « d’une édition historique à plus d’un titre« . Le média français indique que cette Coupe du monde sera la première de l’Histoire à se disputer sur trois continents. Le média rappelle toutefois que la FIFA “doit encore valider les critères techniques”. Ce n’est que vers la fin de l’année 2024 que l’instance “attribuera officiellement la compétition”.

«La Coupe du monde 2030 se déroulera en Espagne, au Portugal, au Maroc… et en Amérique du Sud», écrit The Guardian. «Le Mondial dans 6 pays et 3 continent pour célébrer son centenaire», précise CNN.

En Algérie, plusieurs médias ont relayés l’information, sans commentaires sauf TSA, un journal électronique proche du régime, qui a tenu a rappelé les anciennes candidatures déposées par le Maroc auparavant. “Il (NDLR, le Maroc) a été candidat malheureux aux éditions de 1994, 1998, 2006 et 2010. Cette cinquième tentative est donc la bonne pour le royaume”, lit-on sur ce site.

Le média algérien a indiqué que le pays devrait “investir massivement dans ses installations sportives » car écrit-il, “le royaume ne dispose que d’un stade relativement récent, celui de Marrakech”.