La Russie a lancé vendredi matin une vaste série de frappes sur plusieurs villes d’Ukraine, dont la capitale Kiev, avec « un nombre record de missiles », qui ont fait, selon les autorités ukrainiennes, au moins 16 morts et 97 blessés.

La Pologne, pays membre de l’Otan, a affirmé vendredi qu’un objet volant non identifié était entré dans son espace aérien depuis l’Ukraine, un incident qui pourrait être lié à ces frappes.

« Aujourd’hui, la Russie a utilisé presque tous les types d’armes de son arsenal », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sur le réseau social X.

Today, Russia used nearly every type of weapon in its… pic.twitter.com/q5q8Q98Njr

A maternity ward, educational facilities, a shopping mall, multi-story residential buildings and private homes, a commercial storage, and a parking lot. Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and other cities.

Selon l’armée de l’air, 158 missiles et drones ont été tirés sur l’Ukraine, dont 114 ont été détruits.

« Il s’agit de l’attaque de missiles la plus massive d’une manière générale », à l’exclusion des premiers jours de la guerre, a déclaré à l’AFP le porte-parole de l’armée de l’air Iouri Ignat.

Les frappes ont visé « des installations civiles, des bâtiments civils », a assuré Andriï Iermak, le chef de cabinet de M. Zelensky.

« Nous faisons tout notre possible pour renforcer notre bouclier aérien. Mais le monde doit voir que nous avons besoin de plus d’aide et de moyens pour arrêter cette terreur », a-t-il ajouté sur le réseau social Telegram.

Un propos dont s’est fait l’écho l’ambassadrice américaine Bridget Brink, selon laquelle « l’Ukraine a besoin de fonds dès maintenant pour continuer à se battre pour se libérer d’une telle horreur en 2024 ».

Mercredi, Washington a débloqué la dernière tranche d’aide militaire accordée à Kiev jusqu’à nouvel ordre par le Congrès américain.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a lui estimé que ces frappes démontraient que Vladimir Poutine « ne reculera devant rien ». La France a condamné « avec la plus grande fermeté » une « stratégie de terreur ».

Ukraine is experiencing an intense missile and UAV attack since last night, carried out by Russians.

Dozens of missile impacts reported in Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Dnipro, Zaporizhzhia…

This is the most massive attack in months and it is not stopping. All night there were… pic.twitter.com/AKKti8j3eC

