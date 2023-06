Conjointement lancé par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid et l’ambassadrice de l’UE au Maroc, Patricia Llombart Cussac, en présence d’acteurs marocains et européens partenaires, ce jumelage vise le renforcement des mécanismes de gouvernance relatifs aux aspects juridiques et organisationnels, la promotion de la convergence des programmes de la jeunesse, ainsi que l’appui au développement des différentes initiatives permettant l’inclusion sociale et économique des jeunes.

Le séminaire de lancement a été l’occasion de passer en revue les activités prévues dans le cadre du déploiement de ce jumelage, qui s’étale sur une durée de 21 mois, avec un financement de l’UE d’un montant 1.1 millions d’euros (11 millions de dirhams), et une gestion menée par la Direction du Trésor et des Finances Extérieures relavant du ministère de l’économie et des finances ainsi que la Fondation internationale et Ibéro-américaine pour l’administration et les politiques publiques (FIIAPP).

مسؤوليتنا المشتركة للاستجابة لاحتياجات الشباب، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، موضوع لقاء اليوم مع السيد الوزير @mehdibensaid بمشاركة دول 🇪🇸 و🇮🇹، بمناسبة إطلاق توأمة مؤسساتية بين 🇲🇦 و 🇪🇺 تسعى إلى خلق المزيد من المبادرات لإدماج الشباب.#من_الشباب_قراب https://t.co/zDi1npmJlH — UE au Maroc (@UE_au_Maroc) June 12, 2023

« Cette initiative reflète la volonté commune pour la création de ponts entre nos institutions pour le renforcement d’échanges et le partage d’expériences en vue de mettre en place de projets innovants qui répondent aux défis de la jeunesse », a déclaré M. Bensaid à l’occasion de ce séminaire.

Il a, dans ce cadre, mis en avant les relations fructueuses liant le Maroc et l’UE et qui sont basées sur le respect mutuel, la coopération et une volonté partagée de construire un avenir meilleur, notant que ce jumelage institutionnel est le fruit d’une coopération solide et d’une reconnaissance mutuelle des intérêts communs notamment en matière de jeunesse.

Le ministre a, dans ce sens, relevé que « les jeunes sont le moteur du développement économique, social et culturel de la société », soulignant que « leur engagement, créativité et énergie sont essentiels pour la construction d’une société dynamique et inclusive ».

Dans le cadre de ce jumelage, poursuit le ministre, l’action sera mise sur la promotion d’un échange fructueux des idées nouvelles, la créativité ainsi que l’encouragement des projets innovants, estimant que ce programme institutionnel sera l’occasion de « renforcer les relations professionnelles entre nos cadres et leurs homologues », ainsi que » les différentes activités s’inscrivant dans le cadre du plan d’action de ce jumelage ».

De son côté, l’ambassadrice de l’UE s’est félicitée du partenariat établi entre le Maroc et l’UE dans le domaine de la jeunesse, mettant en avant leur prise de conscience des enjeux et des responsabilités pour répondre aux attentes et besoins des jeunes.

Elle a, en outre, considéré que ce jumelage à pour ambition d’appuyer l’inclusion des jeunes marocains, principalement ceux qui ne disposent pas d’emploi ou de formation, à travers des services de proximité en adéquation avec leurs attentes et ce, dans quatre régions cibles à savoir Souss-Massa, Fès-Meknès, l’Oriental ainsi que Tanger-Tétouan- Al Hociema.

Notre responsabilité de répondre aux besoins des jeunes, dont les plus vulnérables, nous a réuni ce matin avec le Ministre @mehdibensaid pour lancer un jumelage 🇲🇦🇪🇺 pour davantage d’actions en faveur de l’insertion de la jeunesse avec la participation 🇪🇸 🇮🇹#من_الشباب_قراب pic.twitter.com/zOqeOOkqq6 — Patricia Llombart 🇪🇺 (@llombartpatUE) June 12, 2023

Pour Llombart Cussac, ce jumelage est une occasion pour enrichir les échanges des pays en faveur des jeunes. Elle a, de même, exprimé le souhait de voir cette coopération contribuer à l’exécution des actions palpables sur le terrain en matière de jeunesse.

Pour sa part, le ministre conseiller à l’ambassade d’Espagne au Maroc, Borja Montesinos, a mis en relief la solidité de ce jumelage qui est adossé à de nombreux points partagés entre le Maroc et l’Espagne dans divers domaines. La proximité géographique et culturelle permettent aux deux pays de vivre des expériences similaires, a-t-il noté.

Il a également souligné l’importance de ce jumelage institutionnel de par sa capacité à encourager la coopération entre les différents acteurs, tels que les administrations relevant des régions espagnoles, mettant en avant l’expérience de la Catalogne et de la région de Cantabrie, qui adoptent des modèles de gestion des questions des jeunes basés sur une approche diversifiée et adaptée à la réalité.

De son côté, la directrice générale de l’Agence catalane de la Jeunesse du gouvernement de la Catalogne, Laia Giros, a mis l’accent sur la portée de ce jumelage institutionnel qui s’inscrit dans le cadre de la politique menée en Catalogne en matière de jeunesse.

Elle a, à cet égard, noté que ce projet permettra l’échange d’expériences entre les deux parties, mettant l’accent sur l’expérience de la Catalogne en matière d’appui aux jeunes pour la gestion de leurs vies et l’atteinte de l’autonomie.

La même responsable a, à cette occasion, appelé à la nécessité de rechercher des moyens permettant d’accompagner et d’appuyer les jeunes, en particulier, à trouver de l’emploi et à réaliser un avenir meilleur.

Pour sa part, la secrétaire générale de la Fondation internationale et Ibéro-américaine pour l’Administration et les politiques publiques de l’Espagne, Inma Zamora, s’est réjouie de ce projet de jumelage institutionnel entre le Maroc et l’UE, qui constitue une occasion pour l’échange entre les jeunes.

Mme. Zamora a ajouté que ce jumelage s’inscrit dans le cadre des bonnes relations établies entre le Maroc et l’UE, d’autant plus que le Maroc et l’Espagne partagent l’espace méditerranéen et œuvrent à résoudre de nombreux défis communs.

La représentation de l’UE au Maroc a estimé que la participation des Directions générales de la jeunesse de Catalogne et de Cantabrie, deux institutions espagnoles reconnues pour leur contribution aux politiques de jeunesse en Espagne, permettra au secteur marocain de la jeunesse d’échanger et de partager des expériences innovantes et réussies sur les modèles européens de gouvernance et de l’inclusion des jeunes.

En vue d’atteindre ces résultats, plus de 40 experts généraux et européens seront mobilisés pour échanger les connaissances, formations, consultations et visites d’étude pour partager l’expérience espagnole dans le domaine de la jeunesse avec le secteur de tutelle marocain, a-t-elle poursuivi, rappelant également la participation de l’Université de Salerne (Italie) à ces activités à travers son expertise scientifique spécialisée en études et politiques de la jeunesse.