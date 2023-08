La ville de Taroudant accueille, du 24 au 27 août courant, la 5ème édition de son « carrefour de la Tbrourida », une manifestation visant à mettre en valeur la richesse de cet art équestre marocain traditionnel.

Organisé par l’Association du Festival de la Tbourida en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et les Conseils communal et provincial de Taroudant, cet évènement sera marqué par la participation de 14 Sorbas (troupes de cavaliers) ainsi que des troupes folkloriques locales.

A travers un programme diversifié, cette manifestation a pour but de promouvoir ce patrimoine culturel national authentique, mettre en valeur le potentiel de la filière équine dans la région, et aussi contribuer au rayonnement de la culture et des arts équestres traditionnels au Maroc.

Chaque parade de Tbourida est effectuée par une troupe constituée d’un nombre impair de cavaliers et de chevaux (de 15 à 25), alignés côte à côte et au milieu desquels se place le chef de la troupe. Souvent, avant l’événement, les cavaliers donnent à leur prestation une portée spirituelle, effectuant leurs ablutions puis priant collectivement. Ensemble, sous la direction du chef, cavaliers et chevaux exécutent une parade composée de deux parties principales.

La première est la hadda, ou le salut de la troupe, qui entre au trot en piste et réalise un maniement d’armes acrobatique, puis se repositionne à son point de départ. La deuxième est la talqa, où les troupes repartent au galop et effectuent un tir au fusil, à blanc, avant de se retirer, simulant un départ collectif à la guerre.