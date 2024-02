La Suède va rejoindre l’Otan après la ratification du Parlement hongrois, ultime étape du processus d’adhésion pour ce pays nordique désireux de rejoindre l’Alliance atlantique depuis l’invasion russe de l’Ukraine.

« Un jour historique », a réagi sur X (ex-Twitter) quelques minutes après le vote le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, ajoutant que « la Suède est prête à assumer ses responsabilités en matière de sécurité euro-atlantique ».

La Suède, qui avait annoncé en même temps que la Finlande sa candidature dans la foulée de l’offensive russe en Ukraine, va devenir le 32e membre de l’Otan et mettre fin à plus de 200 ans de non-alignement militaire.

La candidature de Stockholm a été approuvée à une écrasante majorité par les députés hongrois (188 sur 199), qui ont ainsi levé le dernier obstacle à cette adhésion.

Today is a historic day. The parliaments of all NATO member states have now voted in favour of Swedish accession to NATO. Sweden stands ready to shoulder its responsibility for Euro-Atlantic security.

