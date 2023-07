La Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres (FRMSE) organisera, du 15 au 23 juillet à Dar Es Salam à Rabat, la 38ème édition de ses championnats du Maroc à l’occasion de la Semaine du Cheval.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et sous la Présidence de Charif Moulay Abdallah Alaoui, Président de la FRMSE, la Semaine du Cheval verra s’affronter les meilleurs cavaliers du Royaume dans les disciplines de saut d’obstacles et dressage, indique un communiqué de la Fédération.

Cette manifestation équestre, poursuit la même source, mettra en compétition 353 couples, cavaliers et chevaux, dans 20 catégories différentes afin de décrocher la médaille d’or. Les cavaliers juniors, confirmés et amateurs se disputeront le podium durant 9 journées de compétitions qui se dérouleront de jour comme de nuit.

Cet événement incontournable du paysage équestre marocain a vu les licenciés de la FRMSE concourir les quatre coins du Royaume afin de décrocher leurs qualifications à ce championnat, précise le communiqué.

Créée en 1958, la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres (FRMSE), forte de ses 48 clubs équestres affiliés et plus de 11.000 cavaliers ne cesse d’oeuvrer pour le développement et au rayonnement de ce sport, toutes disciplines confondues.

Ces dernières années, parallèlement aux nombreuses compétitions nationales et internationales, la FRMSE a vu croître ses activités, animées par un bel esprit d’innovation et d’évolution. C’est ainsi qu’en 2016, la FRMSE a obtenu le Trophée FEI Solidarity pour la promotion du sport équestre, notamment à travers la construction et l’équipement d’une clinique vétérinaire fédérale de pointe, de même que la mise en place d’une nouvelle formation d’animateurs et moniteurs équestres.

La FRMSE se projette dans l’avenir équestre, avec encore plus d’engagement et de persévérance pour maintenir son leadership, conclut le document.