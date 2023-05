El Houdaigui: « Le Maroc devra continuer de veiller à la cohérence dans ses orientations mondiales »

Rachid El Houdaigui, professeur de relations internationales à l’Université Abdelmalek Essaidi, Senior Fellow au Policy Center for the New South, a affirmé que la position qu’il faut occuper dans le tableau géoéconomique et géopolitique et la nécessité d’y maintenir ou d’y conquérir une place confortable, impliquées par la rivalité sino-américaine, affecteraient sans doute la politique internationale du Maroc. Dans ce contexte, “le Maroc devra continuer de veiller à la cohérence dans ses orientations mondiales, car le jeu n’est pas du tout à somme nulle, et il n’est pas question de sacrifier les acquis stratégiques cumulés depuis l’indépendance, ce qui fait de l’Europe son premier partenaire”, a souligné El Houdaigui, également professeur au Collège royal des hautes études militaires. “Ensuite, il trouve son intérêt stratégique, dans le partenariat avec les États-Unis et vraisemblablement Israël”, a-t-il ajouté dans un entretien à la publication. Et Compte tenu de son ambition africaine et pour répondre à ses besoins géopolitiques, “le Maroc n’a d’autre choix que de renforcer l’axe Sud-Sud et le partenariat avec la Chine, l’Inde et le Brésil”, a-t-il soutenu.

Rabat: la grève du café et du noss-noss

Le torchon brûle entre Asmaa Rhlalou et les propriétaires de cafés et restaurants de la capitale. À l’origine de la discorde, la décision de la maire d’augmenter la taxe d’occupation temporaire du domaine public. Initialement fixée à 70 dirhams par mètre carré et par trimestre, la taxe d’installation de chaises et de tables sur la voie publique est désormais fixée à 80 dirhams le mètre carré tous les trois mois, en plus de 100 dirhams le mètre carré pour les espaces entourés d’une clôture ou sous des arcades, et de 150 dirhams le mètre carré pour les espaces piéton « légèrement équipés ». En réaction, la section Rabat de la Fédération nationale des propriétaires de cafés et restaurants (FNPCRM) a décrété une « grève d’avertissement » le 31 mai. Le président de la FNPCRM Noureddine El Harrak a dénoncé l’absence de lois encadrant la profession. Dans l’opposition, le groupe du PJD (8 élus) souligne, par la voix de son président Anas Dahmouni, « l’injustice » des taxes imposées.

Finances News hebdo

Expert: “Au Maroc, l’implémentation d’une agence totalement dédiée à l’évaluation des technologies de santé s’impose d’elle-même»

Abdelmadjid Bellaiche, expert en industrie pharmaceutique, analyste des marchés pharmaceutiques et membre de la société marocaine de l’économie des produits de santé, a affirmé que l’implémentation de l’évaluation des technologies de santé passe d’abord par “la définition du cadre juridique accompagnant cette mise en place ainsi que les champs d’application”. Ensuite, elle passe par “le recrutement de chercheurs et de cadres de santé de hauts niveaux et par la mise en place d’une agence dédiée aux évaluations technologiques de santé, et qui soit autonome administrativement et financièrement”, a-t-il ajouté dans un entretien accordé à la publication. Le but étant de donner des avis sur des bases scientifiques robustes et en toute indépendance, a-t-il expliqué, estimant que “le véritable défi sera certainement celui des ressources humaines de haut niveau qu’exige ce type d’agences”.

La généralisation du préscolaire sur de bons rails

Visant à atteindre un taux de préscolarisation de 100% à l’horizon 2028, pour les enfants âgés de 4 et 5 ans, le Programme national de généralisation et de développement du préscolaire (PNGDP) continue de livrer de bons résultats. Pendant l’année scolaire en cours, l’effectif global des enfants préscolarisés à travers le Royaume a atteint 931.393, contre 915.491 une année auparavant, soit une appréciation de 1,7%. C’est ce qui ressort du dernier bilan du département de l’Éducation nationale et du Préscolaire, qui fait état d’une «amélioration» du rythme dudit programme. S’exprimant sur le sujet, le ministre Chakib Benmoussa a révélé que le taux de scolarisation au préscolaire a atteint 76% au titre de la saison actuelle, comparé à un taux de plus de 18% au moment du lancement du PNGDP.

Génération green: la stratégie sectorielle doit combler les lacunes du Plan Maroc vert

Après dix ans (2011- 2020), le Plan Maroc Vert (PMV) a laissé la place à «Génération Green» qui couvre la période 2020- 2030. Dans l’ensemble, le bilan de la stratégie sectorielle est, pour le gouvernement, une réussite même si elle présente quelques limites. Lors de son intervention devant la Chambre des représentants pour s’exprimer sur la question de la souveraineté alimentaire, Aziz Akhannouch, chef de l’exécutif, a affirmé que «Génération Green» a été justement pensée et lancée pour combler les lacunes, corriger les imperfections et renforcer les acquis du PMV. Avec la flambée des prix des produits alimentaires, particulièrement les plus consommés comme les oignons, les tomates et les pommes de terre, le PMV a essuyé de sévères critiques notamment pour son incapacité à assurer l’autosuffisance alimentaire et aussi pour la surexploitation de l’eau qui a réduit les réserves des barrages et épuisé la nappe phréatique.

Maroc hebdo

La révolution automobile marocaine en marche

L’industrie automobile au Maroc avance à pas de géants. Le Maroc peut désormais s’enorgueillir d’avoir ses propres marques de voitures grâce à deux jeunes ingénieurs marocains, qui ont développé deux prototypes de véhicules dont la conception et la fabrication sont entièrement locales. Le premier, Nassim Belkhayat, a mis au point, grâce à sa société Neo Motors, un prototype de véhicule 100% marocain, dont la fabrication et les pièces de montage sont totalement réalisées au Maroc. Le deuxième, Faouzi Annajah, a développé, à travers sa société NamX, un modèle futuriste qui fonctionne à l’hydrogène vert, une source d’énergie propre et peu coûteuse, jamais utilisée auparavant par aucun autre constructeur automobile dans le monde. Pour encourager leurs projets novateurs, SM le Roi Mohammed VI les a reçus, lundi 15 mai 2023, au Palais royal de Rabat, dans le cadre d’une cérémonie solennelle où ils ont été décorés du Wissam « Al Kafaa Al Fikria » (la compétence intellectuelle).

La canicule menace le Maroc

Pour la deuxième fois de suite, le Royaume connaît une année particulièrement sèche, alors que le taux de remplissage des barrages s’établit à 32,1% à la date du 18 mai 2023, contre 33,8% exactement une année auparavant, selon les données officielles de la Direction générale de l’hydraulique, relevant du ministère de l’Équipement et de l’eau. La situation est d’autant plus inquiétante si on regarde du côté du barrage Al Massira par exemple, deuxième barrage au Maroc en termes de capacité globale, où le taux de remplissage a chuté à 3,7% seulement à la même date (contre 7,5% en 2022). De quoi provoquer des craintes quant à l’approvisionnement en eau potable à l’approche de l’été dans les grandes villes, notamment Marrakech. Quoiqu’il en soit, l’été 2023 s’annonce difficile, non seulement pour les zones rurales qui ont longtemps souffert des répercussions de la sécheresse, mais surtout dans les zones urbaines où les mesures restrictives sont de plus en plus de mise. Comme ce fut le cas l’année dernière, les populations doivent s’attendre à une baisse de débit dans les robinets, notamment durant les mois de juillet et août.

La Nouvelle tribune

Blanchiment des capitaux: la Commission européenne retire le Maroc de sa liste grise

La Commission européenne a annoncé, mercredi, le retrait du Maroc de la liste grise de l’UE des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette décision tient compte des informations du Groupe d’action financière (GAFI) et des modifications décidées lors de la dernière Plénière du GAFI de février 2023 dans la liste des Juridictions sous surveillance renforcée, dite « liste grise ». Selon la Commission, avec les mesures prises pour mettre en œuvre le plan d’action convenu avec le GAFI, le Maroc a remédié aux carences de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ne représente plus, pour le système financier international, de menace en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.