Le gouvernement a procédé à l’importation de 5 millions de quintaux d’orge, pour une valeur de 633 millions de dirhams, afin de répondre aux besoins des agriculteurs et des éleveurs ; André Azoulay, de la Médaille d’honneur présidentielle décoré par Israël ; l’USFP plaide pour une secousse qui va au-delà du casting du gouvernement; E-cigarette jetable: des raisons pour l’interdire au Maroc… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi.

Le Matin

Soutien aux agriculteurs et Registre national unifié : les explications de Mustapha Baïtas

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, a indiqué jeudi, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil du gouvernement, que l’Exécutif avait procédé à l’importation de 5 millions de quintaux d’orge, pour une valeur de 633 millions de dirhams, afin de répondre aux besoins des agriculteurs et des éleveurs. Il a souligné qu’un guichet ouvert serait créé en vue de faire bénéficier tous les agriculteurs du fourrage. Le ministre s’est également exprimé sur l’état d’avancement de la mise en place du Registre national unifié, soulignant que la procédure de recensement avançait, ce qui permettrait d’accorder prochainement un soutien direct aux familles nécessiteuses.

Le Matin

Le président israélien Isaac Herzog décore le Conseiller de SM le Roi, André Azoulay, de la Médaille d’honneur présidentielle

Le président de l’État d’Israël, Isaac Herzog, a décoré le Conseiller de Sa Majesté le Roi, André Azoulay, de la Médaille d’honneur présidentielle, lors d’une grande cérémonie organisée au palais présidentiel. Dans une déclaration à la presse, Azoulay a exprimé « la grande fierté » qu’il ressent à servir Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et avant Lui Son Défunt Père, Sa Majesté Hassan II. « Au Maroc, en terre d’Islam, je suis un juif, fier, et je vis pleinement mon judaïsme », a souligné Azoulay, dont le parcours et la vie ont toujours été enracinés et définis par son identité marocaine et les diverses hautes responsabilités qui lui ont été confiées. « Cette récompense constitue une source de grand espoir et une immense fierté pour mon pays, le Maroc et pour la civilisation marocaine et l’exception marocaine qui est célébrée aujourd’hui et qui continue d’incarner avec force les valeurs de paix et de coexistence », a-t-il précisé.

Le Matin

Remaniement ministériel : l’USFP pour une «secousse qui va au-delà du casting du gouvernement»

Le bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) s’est réuni mercredi 6 septembre 2023 pour la première fois après les vacances d’été. Dans le communiqué adopté à l’issue de cette réunion, le parti souligne la nécessité d’une «secousse qui va au-delà du casting de l’organe exécutif» pour toucher «le processus décisionnel gouvernemental dans son ensemble». Selon le parti de la Rose, ce changement permettra de s’engager dans la nouvelle dynamique que le Souverain appelle de ses vœux et de consolider des traditions politiques initiées depuis l’avènement du gouvernement de l’Alternance, en procédant notamment à un remaniement gouvernemental répondant aux attentes du peuple et de ses forces vives.

L’Economiste

Automobile: nouveaux records à l’export et à la production

La filière automobile a le vent en poupe. Cette année, elle a enclenché un coup d’accélérateur tant à la production qu’aux exportations de voitures usinées au Maroc. Les statistiques de l’Office des changes confirment la hausse exponentielle des exportations de véhicules de tourisme fabriqués au Maroc à fin juillet dernier: «Au cours des sept premiers mois de 2023, les exportations automobiles se sont élevées à 82 milliards de DH (8,2 milliards de dollars), contre 59,6 milliards au cours de la même période en 2022». En fait, le secteur automobile aura été la locomotive de l’offre exportable marocaine à fin juillet dernier. Pour preuve, les ventes affichent une croissance de 37,4% (soit plus de 22,3 milliards de DH). Tous les indicateurs du secteur sont au vert. « Cette évolution intervient suite à la hausse des ventes de tous les segments du secteur, à savoir le segment de la construction (+31,4% ou +9 milliards de DH), le câblage (+43,9% ou +7,8 milliards de DH) ou encore celui de l’intérieur véhicules et coiffes de sièges (+36,2% ou +1,5 milliard de DH)”, précise l’Office ds changes.

L’Economiste

Marché des taux: les pressions haussières écartées

Un montant de 2,5 milliards de DH a été desservi lors de l’opération d’adjudication de mardi dernier, indique la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), alors que la demande des investisseurs s’est élevée à 5 milliards de dirhams. Il s’agit de maturités de 13 semaines, 52 semaines, et 2 ans, portant sur 450 millions de dirhams, 1,85 milliards de dirhams et 200 millions de dirhams, fait savoir la même source. Pour ce qui est des besoins prévisionnels du Trésor au titre du mois de septembre 2023, ils varient entre 12 et 12,5 milliards de dirhams, note la DTFE. Pour rappel, le taux de satisfaction lors de la première séance d’adjudication du mois de septembre était de 46% contre une moyenne de 36% au S1- 23. «Nous restons convaincus que les pressions haussières sur les Taux observées au début de l’année 2023 sont à ce stade écartées. En effet, l’État devrait, selon nous, s’orienter davantage vers les financements extérieurs au cours du reste de l’année 2023, et ce dans l’objectif de réaliser ses tirages extérieurs prévus par la LF-23 à 60 milliards de DH, satisfaits à hauteur de 65% à fin juillet 2023”, estiment les analystes des bureaux de recherches.

L’Opinion

Casablanca/culture: la villa des arts promeut la création contemporaine

La Villa des arts de Casablanca organise le concours « Prix Fondation Al Mada » d’art plastique, un événement annuel destiné aux étudiants des beaux-arts marocains, dont le but est de promouvoir et soutenir la création contemporaine et les jeunes artistes plasticiens en leur offrant une exposition collective et différentes distinctions. L’exposition (12-30 septembre courant) réunira au moins trente jeunes artistes puisant leurs sources d’inspirations sur le thème de l’identité marocaine. Chaque artiste s’empare de techniques diverses en questionnant des modes d’expressions et des courants esthétiques puisés dans l’histoire de l’art (l’art de la figuration, l’abstraction, l’art de l’assemblage, le minimalisme, le pop art, etc.).

Al Bayane

E-cigarette jetable: des raisons pour l’interdire au Maroc

C’est une nouvelle mode chez les jeunes. Comme l’était la cigarette classique dans les années 50-60, la cigarette électronique jetable ou rechargeable prend le relais. Elle connaît un franc-succès, d’ailleurs aux alentours des lycées, où l’on aperçoit de plus en plus de jeunes vapoter sans même ressentir le besoin de se cacher, car d’après l’avis de tous, la e-cigarette n’est pas nocive et contient une très faible dose de nicotine. Un revendeur qui a requis l’anonymat a déclaré que «la cigarette jetable doit-être interdite pour trois raisons principales. Tout d’abord, c’est un produit trop accessible. Elle est vendue n’importe où et non pas uniquement dans les shops spécialisés». De plus, l’allégation que la cigarette jetable ne comporte pas de nicotine est fausse. «Le taux de nicotine dépasse parfois les 50 mg, ce qui est un taux très élevé. C’est aussi pour cette raison qu’il faut impérativement interdire la cigarette électronique jetable», a-t-il ajouté.

Al Bayane

Le 23è Festival national du film de Tanger: 45 films en lice

Quarante-cinq (45) films sont en lice pour les prix de la 23è édition du Festival national du film de Tanger, qui sera organisée du 6 au 14 octobre, par le Centre cinématographique marocain (CCM), en collaboration avec les professionnels du secteur cinématographique. Il s’agit de 15 longs-métrages de fiction, 15 courts-métrages de fiction et documentaires et 15 longs-métrages documentaires, indique un communiqué du CCM, notant que la sélection officielle des trois compétitions a été effectuée par trois commissions distinctes et indépendantes composées de professionnels du cinéma marocain.

Al Massae

Enseignement privé: les parents surpris par une augmentation des frais de transport scolaire

La sphère des augmentations des prix s’étend de plus de plus dans notre pays. Alors que ce renchérissement des prix a touché presque tous les produits de première nécessité, le transport scolaire n’a pas fait exception. Lors de cette rentrée scolaire, les parents dont les enfants poursuivent leurs études dans le secteur privé, ont été surpris de découvrir, lors de la réinscription de leurs enfants, une augmentation des frais de transport scolaire imposée par les écoles privées sous prétexte des augmentations répétées du prix du carburant, selon des informations obtenues par le journal auprès de sources privées.