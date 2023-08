Plus d’activités exportatrices afin d’augmenter la croissance, tel est le plaidoyer de Nadia Fettah; Londres affirme son soutien à la liaison électrique Maroc-UK ; Les secteurs des services et de l’Agriculture, forêt et pêche, premiers pourvoyeurs d’emploi ; plus de 1,2 million de MRE accueillis au 31 juillet… découvrez les principaux thèmes traités par la presse nationale ce vendredi 4 août

L’Economiste

Nadia Fettah pour « plus d’activités exportatrices” afin de relever le taux de croissance

Nadia Fettah, ministre de l’économie et des finances, a souligné la nécessité d’avoir “beaucoup plus d’activités exportatrices” afin d’augmenter la croissance. “Nous avons diversifié notre économie et réussi à marquer des scores assez intéressants. Mais la PME et les services exportent moins”, a-t-elle souligné dans un entretien accordé au journal. Elle a également jugé important de “pouvoir encore faire des choses dans l’agriculture et chercher des points de croissance au niveau des exportations à valeur ajoutée”. “Avec les acquis et en travaillant mieux, nous pouvons atteindre 4% de croissance”, a-t-elle dit. Mais, le passage de 4 à 6% de croissance, un taux préconisé dans le nouveau modèle de développement, “nécessite des prérequis qui doivent être assurés et préparés”, a-t-elle estimé. De même, “pour plus de valeur ajoutée, plus de technologie, il vaut mieux former nos jeunes”, a-t-elle ajouté, estimant que “toute la stratégie de l’enseignement primaire, du secondaire, de l’enseignement supérieur est à même de remplir cette case”.

L’Economiste

Génération Green: “Tout le défi est d’attirer les jeunes”

La stratégie Génération Green donne la priorité à l’élément humain et vise à soutenir l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles et à contribuer à la création d’une classe moyenne dans le monde rural. C’est ce qu’affirme Mohamed Sadiki, qui s’exprimait lors d’une journée organisée par l’Office national du conseil agricole (ONCA). Et le ministre de l’Agriculture d’ajouter: l’adaptation des agriculteurs aux différents changements nécessite la professionnalisation de la pratique de l’agriculture, avec la nécessité d’acquérir de nouvelles compétences. Outre le conseil, il faut développer la digitalisation, les moyens techniques et les technologies mises en œuvre. «Ces outils doivent être utilisés de manière intelligente», conseille le ministre. Le but étant de stabiliser le monde rural. Le développement de cette partie du Royaume passera par le bien-être de sa population ainsi que la diversification de ses activités économiques. Pour y parvenir, des commissions régionales, cooptées par cinq départements ministériels, seront mises à l’épreuve.

Al Massae

« Services » et « Agriculture, forêt et pêche » : premiers pourvoyeurs d’emploi au 2é trimestre 2023

Les secteurs des services et de l’ »Agriculture, forêt et pêche » ont été les premiers pourvoyeurs d’emploi durant le deuxième trimestre de cette année, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). « Parmi les 10.939.000 actifs occupés au deuxième trimestre de 2023, le secteur des ‘Services’ emploie 48,1%, suivi de ‘l’Agriculture, forêt et pêche’ avec 28,6%, de ‘l’Industrie y compris l’artisanat’ avec 12,2% et des ‘BTP’ (bâtiment et travaux publics) 11% », indique le HCP dans une note d’information relative à la situation du marché au T2-2023.

L’Opinion

Baignades en mer: Gare à la propagation des microalgues urticantes!

Nombreux sont les baigneurs dans les plages marocaines à avoir développé des réactions cutanées après un bain de mer, sans pour autant croiser de méduses dans l’eau. Cela s’explique par la multiplicité des causes probables de ces expériences douloureuses et déplaisantes. Sur la côte basque en France, des centaines d’intoxications de ce genre ont été répertoriées chaque été depuis 2021, et la cause à elle attribuée à une espèce de microalgues tropicales qui se propage depuis quelques années dans la Méditerranée et l’Atlantique. Ces organismes ne sont cependant pas les seuls qui incommodent les baigneurs, même si les dégâts s’avèrent le plus souvent temporaires et bénins. “L’enjeu actuel est d’anticiper ces changements dont l’apparition de microalgues toxiques est un avant-goût. Pour mitiger ces risques, la recherche scientifique devra jeter des passerelles avec d’autres disciplines, notamment avec les sphères médicales, techniques et numériques”, souligne Houcine Nibani, biologiste et président de l’association de gestion intégré des ressources.

L’Opinion

Londres affirme son soutien à la liaison électrique Maroc-UK

«Nous sommes très reconnaissants au gouvernement britannique pour le temps et le dévouement qu’il consacre au projet de câble sous-marin Maroc-Royaume-Uni qui constitue une solution clé pour accélérer la transition du pays vers des sources d’énergies propres», s’est réjoui Simon Morrish, PDG de la startup londonienne Xlinks. Lequel a relaté à maintes reprises le rôle du Maroc, en tant que partenaire solide et de confiance dans la sécurisation de l’approvisionnement énergétique de la Grande-Bretagne. Ce soutien est crucial, au regard du responsable, dans la mesure où il constitue un coup de pouce à son entreprise en vue de réaliser son ambition : celle de «fournir aux ménages britanniques une énergie sûre, abordable et verte, face à la crise climatique croissante».

Le Matin

La Fédération nationale des fonctionnaires de l’éducation affiliée à l’UNTM rejette les dispositions du «statut unifié»

Il semble que l’adoption du futur statut unifié des fonctionnaires de l’éducation ne soit pas une tâche de tout repos pour le ministère de l’Éducation nationale. En effet, au moment où le département s’apprête à dévoiler la version finale de ce cadre référentiel, il se heurte à la résistance de plusieurs formations syndicales. Ainsi, après le véto brandi lundi dernier par la Coordination nationale des enseignants «contraints» à la contractualisation, c’est au tour de la Fédération nationale des fonctionnaires de l’éducation, relevant de l’UNTM, d’exprimer également son rejet total des dispositions prévues dans le cadre de ce nouveau statut. Dans son communiqué, le syndicat a par ailleurs fustigé les réunions du dialogue social sectoriel qui avaient connu «un échec cuisant», dans la mesure où elles «n’ont servi qu’à faire perdre du temps aux fonctionnaires de ce secteur, en faisant de fausses promesses en vue de gagner du temps». Il a évoqué «un projet consacrant l’injustice et l’exclusion à l’égard des travailleurs de ce secteur, et la discrimination entre les catégories de fonctionnaires, ce qui ne fera que perpétuer les problèmes observés depuis 2003″.

L’Opinion

4è Festival international du film d’Amman: quatre films marocains en lice

Quatre films marocains sont retenus en compétition officielle arabe de la quatrième édition du Festival international du film d’Amman (premières œuvres), prévue du 15 au 22 août dans la capitale jordanienne. Il s’agit, selon un communiqué des organisateurs, des films « Queens » de Yasmine Benkirane et « A Summer in Boujad » d’Omar Mouldouira, en lice pour le grand prix (Black Iris Award) de la catégorie longs-métrages narratifs, et « Broken Mirrors » d’Othmane Saadouni et « Fragments From Heaven » d’Adnane Baraka (longs-métrages documentaires).

Assahra almaghribia

Marhaba 2023 : plus de 1,2 million de passagers accueillis au 31 juillet

L’opération Marhaba 2023 se déroule dans de bonnes conditions au niveau des ports nationaux, annonce un communiqué du ministère du Transport et de la logistique. « Les ports marocains ont enregistré, du 5 juin au 31 juillet, la traversée de plus de 1,2 million de passagers et de 280.000 véhicules », indique le ministère. Il s’agit d’une augmentation de 21% pour les passagers et de 14% pour les véhicules, comparativement à la même période de l’année dernière, précise-t-on. Les ports du Royaume ont connu, du 29 au 31 juillet 2023, une affluence exceptionnelle, accueillant quelque 117.042 passagers et 29.078 véhicules, poursuit le communiqué