Le projet de décret qui organise l’opération d’aide directe au logement est actuellement au stade du Secrétariat général du gouvernement, assure Lekjaa ; L’Exécutif planche sur la simplification et la digitalisation de pas moins de 2.500 procédures dans le cadre du développement du projet de l’administration électronique ; La hausse des prix passe mal auprès des voyageurs en cette période de fêtes… Voici une sélection de sujets traités par la presse nationale ce mercredi.

L’Economiste

Habitat: les modalités de l’aide directe pour bientôt

Finalement, c’est Fouzi Lekjaa qui a dévoilé une partie de cette fameuse aide directe en faveur de ceux qui souhaitent acquérir un logement. Le ministre en charge du Budget a saisi l’opportunité d’une question orale à la Chambre des représentants pour décliner le dispositif. Selon lui, le projet de décret, qui organise cette opération, est actuellement au stade du Secrétariat général du gouvernement. Le texte était très attendu depuis la fin des mécanismes de soutien pour le logement social et l’annonce de leur remplacement par un nouveau dispositif par l’actuel exécutif. Depuis, rien n’est venu décliner les détails de la nouvelle politique en matière de promotion de l’accès à la propriété, particulièrement pour les catégories sociales. Il faut dire que les aides étaient accordées sous forme d’exonérations fiscales et de mise à la disposition de foncier en faveur des promoteurs immobiliers qui s’engageaient sur cette voie. L’objectif était d’encourager l’adhésion pour la réalisation des programmes de logements de 250.000 DH et de 140.000 DH destinés aux catégories sociales.

Le Matin

Le gouvernement planche sur la simplification de 2.500 procédures administratives

Le gouvernement accélère le chantier de la simplification des procédures administratives. D’après la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezour, qui répondait lundi dernier à une question orale à la Chambre des représentants, l’Exécutif planche actuellement sur la simplification et la digitalisation de pas moins de 2.500 procédures dans le cadre du développement du projet de l’administration électronique. La ministre a rappelé à cet égard que la feuille de route relative à la simplification des procédures impliquait plusieurs partenaires, notamment le ministère de l’Intérieur, celui de la Justice, ainsi que le département de l’Industrie et du commerce et celui de l’Économie et des finances.

Le Matin

Entrepreneuriat des jeunes en agriculture : une offre d’accompagnement intégrée dans le pipe pour Draâ-Tafilalet

Le département de l’Agriculture poursuit le déploiement régional du dispositif d’accompagnement des jeunes entrepreneurs en agriculture. Après Fès-Meknès, les services de Mohamed Saddiki s’apprêtent à l’opérationnaliser, dans la région de Draâ-Tafilalet. L’offre d’accompagnement sera ainsi structurée autour de trois composantes essentielles : l’information et la sensibilisation, une offre de services à la carte et un appui en post-création d’entreprises.

L’Opinion

Transport en commun: la hausse des prix passe mal auprès des voyageurs

A deux jours seulement de l’Aïd Al Adha, qui donne lieu à des déplacements tous azimuts, rejoindre sa famille dans une autre ville n’est pas une sinécure. Et pour cause, une hausse vertigineuse des billets des autocars. En plus de l’inflation durable qui impacte leur train de vie, les Marocains doivent supporter en plus une augmentation considérable des tarifs du transport en commun à cette occasion. En effet, les prix de billets ont grimpé malgré le soutien gouvernemental direct accordé aux transporteurs pour faire face à la hausse des prix du carburant. Dans les gares routières bondées depuis déjà l’approche des vacances, les voyageurs crient au visage des transporteurs. Ils se disent indignés par cette hausse non justifiée, devenue presque routinière à l’approche des fêtes religieuses. A la gare routière de Rabat par exemple, des dizaines de voyageurs ont été surpris, lundi 26 juin, de voir les prix de leurs tickets passer au double.

Al Massae

Inauguration d’un passage dénivelé au niveau de l’intersection de la RN2 et la RP 4613

L’inauguration d’un passage dénivelé au niveau de l’intersection de la route nationale n°2 et la route provinciale n°4613 dans la commune de Mellousa, relevant de la province de Fahs-Anjra, a eu lieu lundi. Ce projet est situé dans la localité « Ghdir Defla » au niveau du croisement de la RN2, reliant Tanger et Tétouan, à l’entrée de Tanger Automotive City (TAC), la nouvelle ville de Chrafate et l’autoroute A4. Ce passage de 470 mètres de long, a nécessité une enveloppe budgétaire d’environ 90 millions de dirhams (MDH), qui a été mobilisée en partenariat entre le ministère de l’Equipement et de l’eau (45 MDH), le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (25 MDH) et le groupe Tanger Med (20 MDH), et a été réalisé par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), sous la supervision de la Wilaya de la région