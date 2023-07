L’accord sur l’échange automatique d’informations financières entre le Maroc et l’OCDE devrait faire l’objet d’une renégociation ; Les contrats de financement de 14 projets de R&D et d’innovation industrielle ont été signés entre le Ministère de l’Industrie et du Commerce et la CGEM ; Les remboursements des prêts de trésorerie garantis par l’Etat suivent une tendance soutenue ; 18,9 millions de cartes bancaires en circulation en 2022… Voici les principaux titres de la presse nationale ce mercredi 26 juillet.

Le Matin

Échange automatique d’informations financières : «Le chantier est ouvert pour une renégociation»

L’accord sur l’échange automatique d’informations financières entre le Maroc et l’OCDE devrait faire l’objet d’une renégociation. Cet accord a récemment suscité de nombreuses réactions, surtout après que la Chambre des représentants a décidé à l’unanimité, lors d’une session législative, de reporter le vote de deux projets de loi portant approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays et de l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, paraphés par le Royaume du Maroc le 25 juin 2019. Depuis lors, plusieurs responsables se sont relayés pour rassurer les Marocains du monde, principaux concernés par ces accords. La directrice de la supervision bancaire à Bank Al-Maghrib, Hiba Zahoui a indiqué que «ce chantier est ouvert pour une renégociation», ajoutant que «ce sera pour avoir toutes les marges de manœuvres suffisantes pour protéger cette population en particulier et éviter des impacts sur sa situation».

Le Matin

Le géant indien HCL Technologies installe son Delivery Center à Rabat, plus de 1.000 emplois à la clé

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu Roshni Nadar, présidente de HCL Tech, groupe indien de renommée mondiale qui a retenu le Maroc pour l’implantation de son nouveau Delivery Center spécialisé en support technique et ingénierie logicielle pour servir ses clients mondiaux. Cet investissement permettant la création de plus de 1.000 emplois très qualifiés entérine le processus de négociation entamé en 2021 et formalisé par la signature d’un Mémorandum d’entente en 2022, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement, précisant, par ailleurs, qu’il renforce le secteur de l’outsourcing marocain, notamment dans le domaine du codage, des logiciels et des services IT.

Le Matin

Innovation industrielle : 50 millions de DH pour financer 14 projets

Les contrats de financement de 14 projets de Recherche et Développement (R&D) et d’innovation industrielle ont été signés visant à financer les meilleurs projets de Recherche et Développement (R&D) et d’innovation industrielle. Ces projets, dont le coût global de réalisation s’élève à près de 50 millions de dirhams (MDH), financé à hauteur de 56% par le FSI, sont retenus pour la 1ère édition de l’appel à projets relatif audit programme qui a été lancé par le Ministère de l’Industrie et du Commerce en partenariat avec la CGEM, avec pour objectif l’identification et la sélection, pour l’année 2023, des meilleurs projets de R&D et d’innovation industrielles éligibles à un soutien financier de l’Etat.

L’Economiste

Prêts garantis par l’Etat : tendance soutenue des remboursements

Les remboursements des prêts de trésorerie garantis par l’Etat suivent une tendance soutenue. C’est ce révèle le rapport de la supervision bancaire 2022 de Bank Al-Maghrib, présenté à Casablanca. «Une situation qui témoigne d’une relance avérée du tissu entrepreneurial après le choc subi durant la crise sanitaire», a expliqué Hiba Zahoui, directrice de la supervision bancaire au sein de Bank Al-Maghrib. Pour rappel, dans le contexte de la crise Covid-19, des moratoires ont été accordés par les établissements de crédit aux ménages et aux entreprises affectés par la crise sur le remboursement de leurs échéances de crédit. Le moratoire a concerné un encours de crédits cumulé depuis le début de la crise de plus de 122 milliards de dirhams, bénéficiant à hauteur de 69 milliards aux ménages et 53 milliards aux entreprises. A fin 2022, révèle le rapport de BAM, 76,8% de ces crédits ont repris leur remboursement, 4,2% ont été restructurés, 9,2% présentent des impayés et 9,8% sont en défaut de paiement.

L’Opinion

l’Exécutif boucle l’année des réformes prioritaires

Clap de fin pour les parlementaires qui s’apprêtent à partir en vacances après la fin de la session parlementaire du printemps. Lundi, les députés ont eu droit à une dernière séance consacrée aux questions orales pour interpeller les membres du gouvernement sur leurs politiques. Ainsi s’est achevée une session dont le bilan est jugé satisfaisant par le Président de la Première Chambre, Rachid Talbi Alami, qui s’est réjoui de la performance des élus de la Nation à tous les niveaux que ce soit dans la production législative ou dans le contrôle de l’action gouvernementale. «Ce qui est important, c’est que nous avons eu l’occasion de passer des textes d’une importance capitale tels que l’arsenal législatif relatif à la de la Santé, cela donne a assez de temps au gouvernement pour redresser le système de Santé”, explique El Ayachi Al Ferfar député de l’Istiqlal.

Libération

« Marhaba 2023 » : plus de 17.000 MRE ont transité via le port d’Al Hoceima

Quelque 17.089 Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) à bord de 4.287 véhicules ont transité par le port d’Al Hoceima depuis le lancement de l’Opération « Marhaba 2023 » et ce jusqu’à dimanche dernier. « Cette infrastructure portuaire nationale enregistre une grande affluence pendant l’Opération de transit des MRE, qui vont passer leurs vacances d’été au Maroc », a déclaré à la presse, le directeur du port d’Al Hoceima, Adil El Bardi, faisant savoir que le flux de transit a affiché cette année, une nette progression par rapport à la même période de l’année dernière, qui avait enregistré 15.772 passagers et 3.857 véhicules. « L’opération de transit se déroule de façon fluide », a-t-il fait enchaîné.

Libération

Maroc : 18,9 millions de cartes bancaires en circulation en 2022

Le nombre de cartes bancaires en circulation s’est établi à 18,9 millions en 2022, en augmentation de 5,4% par rapport à 2021, ressort-il du 19ème rapport annuel sur la supervision bancaire de Bank Al-Maghrib (BAM). L’essentiel de ces cartes est utilisé pour des opérations de retrait en cash qui représentent 88%, contre près de 89% en 2021, précise ce rapport qui dresse le bilan des activités de BAM dans le domaine de la supervision bancaire. En outre, ledit rapport fait état d’une hausse du nombre des comptes bancaires ouverts sur les livres des banques de 8,4% à 33,9 millions de comptes.