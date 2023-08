La rentrée scolaire ne connaîtra aucune perturbation puisque les programmes et manuels scolaires n’ont subi aucune modification ; PLF 2024: les recommandations des économistes istiqlaliens ; Nouveau marché pour la LGV Kénitra-Marrakech-Agadir ; Le niveau trop élevé de l’informel présente plusieurs inconvénients… Voici une sélection de sujets traités par la presse nationale ce mercredi 23 août

L’Economiste

Livres scolaires : le marché bien approvisionné, pas de hausse des prix en vue

À quelques jours de la rentrée scolaire, la vente de fournitures et de manuels scolaires bat déjà son plein. Les professionnels parlent d’un bon approvisionnement du marché en livres scolaires et se disent optimistes sur le bon déroulement de cette rentrée qui représente la période la plus attendue, du fait qu’elle permet de compenser le marasme du marché durant les autres mois de l’année. Cette année, la rentrée scolaire ne connaîtra aucune perturbation puisque les programmes et manuels scolaires n’ont subi aucune modification. S’agissant des prix des fournitures scolaires, Rachid Bennani, président de l’Association régionale des librairies de Casablanca-Settat et président honoraire de l’Association des libraires du Maroc a souligné qu’ils ne connaîtraient aucune hausse cette année. Mais le livre scolaire importé pourra enregistrer une légère augmentation tarifaire de l’ordre de 5 à 10%, en raison notamment de la hausse des prix du papier et des frais de transport, selon lui.

Le Matin

PLF 2024 : voici les recommandations des économistes istiqlaliens

L’Alliance des économistes istiqlaliens, bras économique du Parti de l’Istiqlal, tout en partageant les quatre principales priorités formulées dans la note d’orientation du Chef du gouvernement pour le PLF 2024, vient de livrer ses grandes recommandations préalables à la préparation du projet de budget de l’année prochaine. Ces recommandations ont pour objectif notamment de stopper la hausse des prix et d’améliorer le pouvoir d’achat des citoyens, de tirer profit des grands chantiers programmés pour développer l’entreprise marocaine et créer des emplois plus productifs et valorisants, et de diversifier les ressources nécessaires au financement de ces projets, tout en préservant les équilibres économiques fondamentaux du pays.

Le Matin

Le Maroc résolument engagé à contribuer aux efforts de lutte contre la menace terroriste en Afrique

Le Maroc a insisté, à Addis-Abeba, devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) sur l’importance capitale de l’alerte précoce dans la prévention des menaces sécuritaires émergentes. Le Royaume encourage dans ce sens la mise en place de mécanismes efficaces d’échange d’informations entre les pays africains, a souligné la délégation marocaine lors d’une réunion du CPS tenue par visioconférence sur les perspectives continentales en matie re d’alerte pre coce et de se curite . A cet égard, la 2ème réunion de haut niveau des Chefs des agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité en Afrique (Plateforme de Marrakech), tenue les 2 et 3 juin 2023 à Tanger, a servi d’espace d’échange et de réflexion pour plus de 25 pays et organisations internationales, afin de concrétiser l’action africaine commune contre la menace terroriste, a rappelé la délégation marocaine.

L’Economiste

ONCF: nouveau marché pour la LGV Kénitra-Marrakech-Agadir

Nouveau jalon pour le projet de LGV sur l’axe Kénitra-Marrakech-Agadir. Après les travaux de reconnaissance géologique, hydrogéologique et géotechnique, l’ONCF vient de lancer un appel d’offre pour sélectionner l’entreprise qui se chargera des prestations topographiques et administratives relatives à l’établissement des plans parcellaires sur la trajectoire du TGV. En clair, il s’agit de l’étape préalable avant le lancement par l’ONCF des procédures d’expropriation. Ce marché, d’une valeur de plus de 11 millions de DH, est réparti en 4 lots allant de Kénitra à Agadir. La première phase de ce projet démarre par la reconnaissance des lieux, recherche et recueil de renseignements et documentation, suivie par la levée et l’établissement des dossiers topographiques.

L’Economiste

Informel : la loi s’impose, mais avec des incitations

L’informel frôle les 80%. Il représente exactement près de 77% de l’emploi total au Maroc! «Le poids important de ce secteur est une question préoccupante pour l’économie marocaine», souligne une étude récente du think tank Policy center for the New South. En effet, selon la même analyse, ce niveau trop élevé de l’informel présente plusieurs inconvénients, tant pour les travailleurs (précarité et insécurité de l’emploi, bas salaires, mauvaises conditions de travail, faibles perspectives d’évolution et de développement de carrière, absence de retraite…) que pour l’Etat (pertes de recettes fiscales) et pour le tissu économique en raison de ses effets négatifs sur la productivité et la concurrence déloyale vis-à- vis du secteur formel. Pour réduire le taux de l’informel, le think tank avance des incitations au lieu de se contenter uniquement de la stricte application de la loi. L’étude du Policy Center souligne l’importance d’aller au-delà de la simple mise en application des lois en tant que solution unique pour combattre le phénomène de l’informel.

L’Economiste

Vague de chaleur: le SOS des agriculteurs

La canicule fait des ravages dans la région du Souss Massa. Pour l’association marocaine des producteurs et des exportateurs de fruits et légumes (Apefel), la situation est inquiétante. «La majorité des jeunes plantations maraîchères et de fruits rouges a subi de lourds dégâts irréversibles atteignant les 100% de perte», déplore cette association. Les plantations adultes de bananier, de fruits rouges et d’autres espèces arboricoles fruitières ainsi que celles des agrumes, des figuiers et de l’olivier ont aussi subi « d’importants dégâts ». La région a enregistré des niveaux de température exceptionnellement élevés pendant 4 jours. Khalid Saidi, président de l’Apefel, souligne que “cette chaleur excessive est survenue à un moment très critique de l’année qui correspond à la mise en place des nouveaux programmes de plantation maraîchères et de fruits rouges”. Il a alerté le ministère de l’Agriculture sur les conséquences de ces dégâts, notamment le risque de pénurie des légumes, particulièrement la tomate, sur le marché local. L’export est aussi menacé.

L’Opinion

Investissements étrangers: le Maroc dans le top 5 des nations arabes ayant boosté l’investissement régional

En 2022, la région arabe a une forte augmentation significative des projets d’investissement direct étranger, enregistrant une hausse annuelle de 74%, soit un total de 1.617 projets à la fin de l’année. C’est ce qui ressort du rapport de l’organisation “Fanack” Cette hausse en matière d’investissement a été principalement stimulée par cinq nations arabes, à savoir: le Maroc, l’Égypte, le Qatar, l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis. Le Maroc et les quatre pays ont attiré un total d’investissements d’environ 176,1 milliards de dollars américains au cours de l’année 2022, soit près de 88% du volume global des investissements de la région MENA, précise la mếme source. Le succès du Maroc en matière d’investissement repose sur une combinaison de facteurs tels que des politiques gouvernementales avisées, des réformes économiques progressives et des efforts soutenus visant à créer un environnement propice aux affaires.

L’Opinion

Don de sang: la demande et la pénurie s’aggravent en été

“Le besoin en sang devient de plus en plus important face à la récurrence des accidents de route lors de la saison estivale marquée par une mobilité sans précédent”, souligne Amal Darid, directrice du Centre régional de transfusion sanguine de la région Casablanca-Settat, expliquant que ceci affecte de manière directe le stock quotidien des centres de transfusion en matière de globules rouges, surtout face au recul du nombre de donneurs. D’ailleurs, le Centre régional de transfusion sanguine de Casablanca-Settat reçoit, à lui seul, selon la même source, environ 500 demandes de sang par jour alors qu’il reçoit 60 donneurs seulement. Un nombre qui n’est pas apte à suffire afin de répondre au besoin accru, selon les dires de la responsable.