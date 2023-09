La revalorisation du SMIG et du SMAG sur les rails ; La présidence de la Haute autorité de la santé divise ; L’objectif ambitieux du Maroc de satisfaire 52 % des besoins du Maroc en électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2030 est considéré comme la cible la plus réalisable au sein de la région MENA ; Selon l’Unicef, les premières estimations indiquent qu’environ 100.000 enfants ont été affectés par le séisme… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi.

L’Economiste

La revalorisation du SMIG et du SMAG sur les rails

Après le feuilleton CGEM/gouvernement qui a animé les dernières semaines, le projet de décret sera discuté demain, jeudi 21 septembre, au Conseil de gouvernement. Les deux parties ont fait le point sur les engagements pris et le patronat « serein et à l’aise » parle de “dialogue constructif” et a balayé toute opposition à la revalorisation du Smig. La nouvelle augmentation de 5% sera accordée conformément à l’accord social du mois d’avril 2022. Son application reste suspendue à la publication du décret d’application, laquelle peut intervenir rapidement ou être retardée. «De nombreuses entreprises, en particulier les grandes, sont habituées à verser les salaires le 28 ou le 29 du mois. Les délais risquent d’être serrés. Elles pourraient appliquer la hausse à partir du mois prochain et apporter les régularisations nécessaires», soulignent des DRH contactés par L’Economiste.

L’Economiste

La présidence de la Haute autorité de la santé divise

Le dépôt des amendements au projet de loi relatif à la création de la Haute autorité de la santé est fixé pour aujourd’hui. En effet, la Commission de l’enseignement et des affaires sociales de la Chambre des conseillers a tenu une réunion dernièrement pour écouter la présentation du ministre, engager le débat général et l’examen article par article du texte. Le projet de loi aborde la question de la désignation de ses organes, en l’occurrence le conseil et son président. Il faut noter qu’un bras de fer dans les coulisses oppose le ministre de tutelle et le chef du gouvernement sur les modalités de nomination de ce président. Khalid Ait Taleb est favorable à une nomination royale, destinée à donner plus de force à cette Haute autorité. En somme, il veut que cette Haute autorité soit sur la liste des établissements publics stratégiques qui relèvent du conseil des ministres. Le chef du gouvernement n’est pas du même avis. Il veut que ce poste de président soit sous la supervision directe de la Primature et y placer ainsi, un de ses collaborateurs.

Le Matin

Identification des orphelins, formation des travailleurs sociaux… le ministère de la Solidarité s’active

Plus d’une semaine après la tragédie qui a ébranlé le Maroc, le nombre exact d’enfants devenus orphelins à cause du séisme d’Al Haouz n’est pas encore connu, mais une opération d’identification, réalisée par le ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, est actuellement en cours. Selon l’Unicef, les premières estimations indiquent qu’environ 100.000 enfants ont été affectés par le séisme. Outre l’opération d’identification des orphelins, le ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille prévoit d’organiser une session de coaching dans le domaine de la protection de l’enfance en cas d’urgence, et ce au profit des travailleurs sociaux des CAPE, des cellules de protection de l’enfance et des associations partenaires du ministère chargées des unités de protection de l’enfance dans les régions touchées par le séisme.

L’Opinion

Province d’Al Haouz: les éleveurs en détresse face à la perte de leur cheptel

Après la perte des vies et la destruction des biens, les dégâts du séisme semblent également s’étendre aux moyens de subsistance des habitants de la province d’Al-Haouz dont l’élevage vivrier constitue l’une sinon LA principale activité économique dans ces régions enclavées du Haut Atlas. Du jour au lendemain, cette filière se retrouve menacée par la perte d’un nombre considérable de têtes du bétail local. Au ministère de l’Agriculture, les réunions s’enchaînent depuis plusieurs jours pour établir un diagnostic détaillé de la situation afin de lancer un programme en deux temps visant à sauvegarder et à reconstituer le cheptel local. Le secteur de l’élevage constitue un véritable «pôle de croissance» pour la région Marrakech-Tensift-Al Haouz avec une production annuelle de viandes rouges évaluée à 60.000 tonnes, soit 12% de la production nationale. À cela s’ajoutent les 500.000 tonnes de production laitière annuelle, soit 20% de la production nationale.

L’Opinion

Energie verte: le Maroc en pôle position pour atteindre ses objectifs d’ici 2030

Selon un récent rapport de l’ONG américaine Global Energy Monitor, l’objectif ambitieux du Maroc de satisfaire 52 % de ses besoins en électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2030 est considéré comme la cible la plus réalisable au sein de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Le Maroc base ses aspirations en matière d’énergies renouvelables sur des données concrètes, visant à ajouter environ 3,6 gigawatts (GW) de nouvelle capacité solaire et éolienne, en excluant la demande croissante en énergie, précise le rapport. A l’heure actuelle, les énergies renouvelables représentent 19 % de la production électrique au Maroc. Le rapport souligne également qu’une part significative de cette capacité, soit 41 GW, est déjà engagée dans la production d’hydrogène ou dans l’exportation directe d’électricité vers l’Europe.

Al Bayane

L’Espagne « honorée et touchée » par le message de remerciements de SM le Roi

L’Espagne est « honorée et touchée » par le message de remerciements « très chaleureux » que SM le Roi Mohammed VI a bien voulu adresser au chef du contingent de l’unité militaire de secours d’Espagne, qui a participé aux efforts de secours et de sauvetage suite au séisme d’Al Haouz, a affirmé, lundi à Rabat, l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner. L’Espagne qui, avec d’autres pays, a contribué aux efforts de sauvetage sous la supervision des autorités marocaines, est impressionnée par le travail extraordinaire et professionnel des équipes de secours marocaines ainsi que par l’élan de solidarité de l’ensemble du peuple marocain avec les familles et les villages sinistrés, a-t-il souligné dans une déclaration à la presse.

Al Bayane

Province de Ouarzazate: le souk hebdomadaire de Skoura retrouve sa dynamique habituelle

Le souk hebdomadaire de la commune de Skoura Ahl El Ouast, situé à une quarantaine de kilomètres de la ville de Ouarzazate, retrouve son activité commerciale et sa dynamique habituelle après le séisme qui a frappé plusieurs régions du Maroc le 8 septembre dernier. Très tôt le matin, le souk a ouvert ses portes, lundi, aux commerçants et clients venus des villages et des Douars relevant des communes de Skoura Ahl El Ouast, de Toundoute, d’Imi N’oulaoune et des localités avoisinantes. Des camions transportant différentes variétés de légumes, de fruits et de poissons forment une longue file devant l’entrée du Souk. Ils attendent patiemment leur tour pour accéder à l’enceinte du souk où ils devront décharger leurs marchandises.

Al Ahdath almaghribia

Atelier régional à Rabat sur le renforcement des capacités des pays du Sahel dans le domaine de la lutte contre le financement du terrorisme

La Commission Nationale chargée de l’application des sanctions prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unis relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement (CNASNU) a accueilli à Rabat, un atelier régional pour le renforcement des capacités des pays du Sahel dans le cadre de la mise en œuvre des régimes de sanctions internationaux contre Al Qaida et l’Etat Islamique (EIIL), en application de la résolution 1267 (1999) du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour lutter contre le financement du terrorisme. Cet atelier a été organisé à l’initiative de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et de l’équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions créée par les Résolutions 1526 (2004) et 2253 (2015) du Conseil de sécurité concernant l’ElIL, Al-Qaïda et les Talibans et les personnes et entités qui leur sont associées, indique un communiqué de la CNASNU.

Al Ittihad alichtiraki

Espagne: près de 303.000 Marocains affiliés à la sécurité sociale à fin juillet

Le ministère espagnol du Travail, des migrations et de la sécurité sociale fait état de 302.934 Marocains affiliés à la sécurité sociale en Espagne à fin juillet dernier, soit les travailleurs étrangers extra-communautaires qui cotisent le plus. Selon les données du ministère du Travail, publiées mardi, les Marocains se maintiennent ainsi en tête du classement, suivis des Colombiens (170.804) et des Vénézuéliens (145.461). Le nombre total des étrangers affiliés à la sécurité sociale espagnole a atteint 2.676.528 personnes au cours des sept premiers mois de 2023, en baisse de 18.712 personnes actives.