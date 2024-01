La revue de presse de ce mercredi 17 janvier

Canicule: “Tout bénef” pour la tomate ; Formation professionnelle: le privé assure un quart de la capacité ; L’année scolaire finalement irrattrapable? Tourisme: des hôtels fermés cherchent preneurs ; Lutte contre l’informel au Maroc : peu d’avancées constatées ; HCP: 87% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie… Voici une sélection de thèmes traités par la presse nationale ce mercredi.

Canicule: “Tout bénef” pour la tomate

Les perturbations climatiques chamboulent tout le processus de croissance des cultures. La hausse des températures, inattendue ces derniers jours, inquiète, certes, mais pour certaines productions maraîchères telles que la tomate, elle en a favorisé la maturité, d’où une production plus importante. «En dépit des perturbations, il faut dire que pour la tomate, qui reste un produit phare, la chaleur lui a permis de mûrir plus vite. La récolte a été multipliée par deux, chose qui a favorisé l’offre sur le marché. Il en est de même pour d’autres cultures maraîchères. En général, il y a de la disponibilité sur le marché. L’impact s’est également fait sentir sur les prix qui ont considérablement baissé et, avec cette récolte, ils devraient baisser davantage», nous confie un producteur. Un constat corroboré par d’autres professionnels, lesquels indiquent que l’offre pourrait dépasser la demande.

Formation professionnelle: le privé assure un quart de la capacité

1.288 structures en 2023. C’est le nombre d’établissements de formation professionnelle privés (EFPP) qui opèrent au Maroc. Ils attirent près de 100.000 stagiaires. Une confirmation faite en ce début de semaine à Rabat, par Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences. En réponse à une question centrale lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants au sujet de la promotion de la formation professionnelle privée et du renforcement du partenariat public-privé (PPP), le ministre de tutelle a fait savoir que le nombre d’EFPP accrédités s’élève à 463 établissements, ajoutant que 425 filières qualifiées sont dispensées par 168 de ces établissements. Dans le détail, la part de la formation professionnelle privée s’élève à 26%, ce qui représente un quart de la capacité globale de la formation professionnelle au Maroc.

L’année scolaire finalement irrattrapable?

C’est ce que pensent certains experts des questions éducatives, à l’instar de cet ancien haut responsable de l’Education nationale, s’exprimant sous couvert d’anonymat: «Dans les conditions actuelles, l’année n’est tout simplement pas rattrapable, c’est impossible», pense-t-il. Car comment rattraper les trois mois perdus en seulement une semaine supplémentaire! Et puis, les enseignants qui ont repris les cours lundi se retrouvent lâchés et perdus, et par-dessus le marché démotivés. Pendant les trois derniers mois de grève générale, les parents se sont débrouillés comme ils le pouvaient, notamment en payant à leurs enfants des cours de soutien. Une charge dont ils se seraient bien passés, surtout dans cette conjoncture difficile. Certains profs n’ont pas eu de complexe à proposer des séances payantes à leurs propres élèves, selon certains témoignages. Au final, les seuls lésés dans cette histoire sont les enfants issus de milieux défavorisés, complètement abandonnés depuis la rentrée scolaire.

Tourisme: des hôtels fermés cherchent preneurs

Dans plusieurs villes, des hôtels classés ont baissé les rideaux. Ils ont fermé en raison de leurs difficultés à payer leurs dettes vis-à-vis des impôts, de la CNSS.. Ce désastre a fait l’objet d’une question orale dans la Chambre des représentants lundi dernier. Visiblement, devant la fermeture de ces hộtels, la ministre du Tourisme n’est pas restée les bras croisés. En effet, elle travaille pour leur réouverture et la reprise de leurs activités. Dans cette grande opération de reprise, Fatima Zahra Ammor a commencé par Agadir et Ouarzazate, en raison d’un pourcentage élevé d’hốtels fermés, avant de la généraliser à d’autres régions. La méthodologie choisie par la ministre privilégie 3 axes fondamentaux dont l’accompagnement pour attirer des investisseurs dotés d’une expertise d’investissement dans ce type d’hộtels, l’utilisation des opportunités qu’offre le Fonds Mohammed VI de l’investissement et la nouvelle Charte des investissements.

Lutte contre l’informel au Maroc : peu d’avancées constatées

L’économie informelle reste un défi majeur pour le Maroc, selon une nouvelle note d’information publiée par le département des études économiques du groupe Crédit Agricole France. Malgré les différentes mesures pour combattre le problème de l’informalité et de l’inclusion, la situation ne s’améliore pas. D’ailleurs, en 2017, la Banque mondiale avait déjà publié une étude focalisée sur le Maroc et avait alors suggéré une croissance plus inclusive. «Six années plus tard, les suggestions de la Banque mondiale sont absolument identiques, ce qui laisse à penser que peu d’avancées ont été constatées», estiment les experts du groupe Crédit Agricole.

HCP: 87% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au 4è trimestre 2023

Les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des ménages, menée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), montrent qu’au quatrième trimestre (T4) de 2023, le moral des ménages a repris sa tendance baissière, après une légère amélioration enregistrée le trimestre précédent, pour atteindre son niveau le plus bas depuis le début de l’enquête en 2008. Au T4-2023, 87% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 9,2% un maintien au même niveau et 3,8% une amélioration, indique le HCP qui vient de publier une note d’information sur les résultats de cette enquête.

Diplomatie économique Comment le phosphate a rapproché Rabat et New Delhi

Du 10 au 12 janvier dernier, Gandhinagar, capitale de l’État du Gujarat, située dans l’Ouest de l’Inde, a abrité le Sommet «Vibrant Gujarat» avec une forte participation de la délégation marocaine. Devant le Premier ministre indien Narendra Modi, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné les solides liens économiques unissant Rabat et New Delhi. Depuis la signature du partenariat stratégique en 2015, les échanges commerciaux entre les deux pays ont explosé, passant de 1,2 milliard de dollars américains en 2015 à près de 4,3 milliards de dollars en 2022, principalement grâce au phosphate. Pour New Delhi, ce partenariat bilatéral est essentiel pour sécuriser une ressource cruciale pour le développement et la stabilité de l’Inde. En période de grandes perturbations, New Delhi peut compter sur le Royaume pour ses approvisionnements. Le 21 janvier 2023, le groupe OCP et les plus importants producteurs d’engrais des secteurs public et privé indiens ont signé des mémorandums d’entente (MoU’s) garantissant à l’Inde jusqu’à 1,7 million de tonnes métriques (MT) d’engrais phosphatés pour la saison agricole.

Fès: accueil de 1,72 million de passagers par l’ONDA

L’aéroport Fès-Saiss, a enregistré, durant l’année 2023, un accroissement de 31%, en comparaison avec l’année d’avant, selon l’Office national des aéroports (ONDA). Quelque 1,72 million de passagers ont été accueillis en 2023 par l’aéroport Fès- Saiss contre 1,31 million durant la même période de l’année 2022, précise la même source. Un total de 133.391 passagers ont transité par cette plateforme aéroportuaire en décembre dernier contre 120.225 au cours de la même période de 2022, soit une hausse de 11 pc, selon l’ONDA. Dans le cadre du classement du trafic aérien commercial par zone, l’aéroport Fès-Saiss a occupé la 5è position, après ceux de Casablanca-Mohammed V, Marrakech-Ménara, Agadir-Al Massira et Tanger Ibn Batouta.

Textile: Main-d’œuvre et export… les professionnels appellent à des réformes

Evaillance, une association française qui analyse les salaires pour aider à suivre la mise en œuvre des accords économiques entre l’UE et l’Asie du Sud-Est, a récemment publié une étude qui place le Maroc en troisième position derrière la Turquie et la Chine en termes de salaires et bien au-dessus d’autres grands producteurs comme le Bangladesh et le Pakistan. Selon le président d’Evaillance, Jean-François Limantour, le pouvoir d’achat et la concurrence dans le secteur textile sont les principales raisons de l’augmentation des salaires au Maroc. «L’industrie marocaine de l’habillement doit monter en gamme dans une stratégie orientée vers le moyen/haut de gamme en circuit court », souligne le président d’Evaillance. Il estime que cela permettra de minimiser l’exposition de l’industrie marocaine de l’habillement aux pays asiatiques et à la Turquie et d’augmenter les commandes pour le marché européen.

Réunion des Bureaux politiques du PPS et de l’USFP: une initiative de coordination politique ouverte qui aspire à devenir « l’Alternative » à la situation actuelle

A l’issue de leur première rencontre à caractère plutôt présentatif, tenue le 15 décembre 2023 dans le cadre de la dynamique politique positive, créée au lendemain du lancement de la coordination politique entre le Parti du Progrès et du Socialisme et l’Union Socialiste des Forces Populaires, les Bureaux politiques des deux formations ont tenu, mercredi 10 janvier 2024, au siège national du PPS à Rabat, une réunion au cours de laquelle ils ont peaufiné la stratégie de cette action commune. Dans des allocutions introductives, le Secrétaire Général du PPS, Mohammed Nabil Benabdallah et le Premier Secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar ont été unanimes à souligner qu’il est du devoir des deux partis d’agir et de faire des propositions, comme ils l’ont toujours fait, pour redresser la situation politique et sociale inquiétante au Maroc, en raison notamment de l’incapacité du gouvernement à être à la hauteur des défis liés à la mise en œuvre des grands chantiers structurants lancés et à la satisfaction des besoins pressants des populations.