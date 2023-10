Guerre aux factures fictives: pleins pouvoirs au patron du fisc ; Société financière internationale: des accords pour 200 millions de dollars ; Sahara: soutien renouvelé des pays arabes et africains à l’intégrité territoriale du Maroc et au plan d’autonomie ; Après l’adoption du Statut unifié de l’enseignement, l’UMT convoque ses instances décisionnelles pour consultation ; Le Maroc, paradis paléontologique en manque de musées; Campagne de sensibilisation sur les effets néfastes des déchets oléicoles… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi

L’Economiste

Guerre aux factures fictives: pleins pouvoirs au patron du fisc

La ministre des Finances Nadia Fettah vient d’accorder via un arrêté les pleins pouvoirs à Younes Idrissi Kaïtouni, directeur général des impôts, pour ester en justice et faire appliquer les sanctions En clair, c’est le directeur général du fisc qui déclenchera la procédure judiciaire au pénal en saisissant le procureur du Roi au sujet des émissions de factures fictives. La ministre des Finances a également anticipé les choses en accordant carte blanche au directeur général des impôts pour ester en justice dans le cas des autres catégories d’infractions fiscales autres que celles concernant les factures fictives. Là encore, il fallait choisir entre le ministre des Finances et une autre personne pour dealer avec la future commission des infractions fiscales.

L’Economiste

Société financière internationale: des accords pour 200 millions de dollars

Energies renouvelables, agriculture durable en Afrique, inclusion économique… Cinq accords ont été signés, en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, avec la Société financière internationale (IFC). Ces conventions portent sur un montant global de 200 millions de dollars dont le soutien à la réponse au séisme. Elles ont été paraphées avec le Centre régional d’investissement de Marrakech-Safi, le groupe OCP, Cimaf, le groupe BCP et CMGP-CAS ainsi qu’avec Cash Plus. Dans le but de favoriser l’inclusion financière, une prise de participation de 10 millions de dollars, en partenariat avec Mediterrania Capital, au capital Cash Plus a été entérinée. De même, un accord portant sur un mécanisme de partage des risques de 36 millions de dollars a été signé avec la BCP et le groupe CMGP-CAS pour le soutien de l’agriculture durable, notamment dans la région touchée par le tremblement de terre.

Le Matin

Sahara: soutien renouvelé des pays arabes et africains à l’intégrité territoriale du Maroc et au plan d’autonomie

Les représentants de nombre de pays arabes et africains ont renouvelé leur soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et au plan d’autonomie proposé par le Royaume pour un règlement définitif au conflit artificiel autour du Sahara marocain. Devant les membres de la quatrième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, ils ont été unanimes à saluer les efforts du Maroc et son engagement sincère dans le processus des pourparlers pour parvenir à une solution basée sur le compromis et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et sous la supervision du Secrétaire général des Nations unies. Le représentant de l’Arabie saoudite, Hassan Ben Mohammed Al Amri, a souligné que son pays «réaffirme l’appui à l’initiative d’autonomie au Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale», précisant que son pays «rejette toute atteinte aux intérêts suprêmes du Maroc, ainsi qu’à son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale». Pour sa part, la représentante émiratie a déclaré que «l’État des Émirats arabes unis souligne sa position constante consistant à se tenir aux côtés du Maroc frère dans ses causes justes au sein des fora régionaux et internationaux pour préserver sa souveraineté». Le représentant du Sénégal, Diamane Diome, a souligné quant à lui que le plan d’autonomie, qui est conforme au droit international, à la Charte des Nations unies et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, augure un avenir meilleur pour toute la région sahélo-saharienne.

Le Matin

Après l’adoption du Statut unifié de l’enseignement, l’UMT convoque ses instances décisionnelles pour consultation

Les syndicats de l’enseignement sont furieux que les amendements qu’ils ont proposés n’aient pas été pris en compte dans la version finale du projet de décret relatif au statut unifié adoptée le 27 septembre dernier par le Conseil de gouvernement. Du coup, ils appellent leurs instances décisionnelles à se réunir pour décider des démarches à entreprendre pour protester contre «l’approche unilatérale» du gouvernement. Après le Syndicat national de l’enseignement affilié à la Confédération démocratique du travail (CDT), c’est au tour de la Fédération nationale de l’enseignement affilié à l’Union marocaine du travail d’appeler à la tenue de son conseil national, dimanche prochain, pour redéfinir son cahier revendicatif.

L’Opinion

Paradis paléontologique en manque de vitrines muséales

Jeudi dernier, le Royaume a récupéré des fossiles de créatures préhistoriques découvertes sous nos cieux, et ce, dans le cadre du mémorandum signé avec les Etats-Unis pour la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Une actualité qui intervient quelques semaines seulement après la publication d’un nouvel article scientifique attestant de découvertes importantes au Maroc d’ossements de dinosaures affiliés à la famille du prestigieux Tyrannosaure Rex. Paradis des géologues et paléontologues, le Royaume gagnerait à valoriser et à sauvegarder son patrimoine extraordinaire grâce notamment à l’édification de musées qui pourrait aussi bien impulser la recherche que le tourisme. « C’est le cas d’un certain nombre de petits musées, notamment celui de l’Institut Scientifique de Rabat, du ministère de l’Energie et des Mines ou encore de Marrakech », souligne Pr Mohamed Boutakiout, géologue-paléontologue à l’Université de Rabat qui estime qu’en termes de standards internationaux, le musée du M’goun, qui a récemment ouvert ses portes à Azilal, est le plus abouti en termes de scénographie muséale.

L’Opinion

A Taroudant, mobilisation continue de l’ONEE pour garantir l’alimentation électrique

Les équipes de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE) poursuivent leur mobilisation et leurs interventions sur le terrain pour garantir l’alimentation en courant électrique à Taroudant, l’une des Provinces touchées par le séisme du 8 septembre. Au lendemain du tremblement de terre, un plan d’urgence de contrôle du réseau électrique a été élaboré avec la création de cellules de suivi à l’échelle de la Province de Taroudant, a indiqué le Directeur Provincial de l’ONEE-Branche Electricité-, Noureddine EL AAMRI. Il a été en effet, procédé à l’activation du Centre de suivi en coordination avec le Centre Régional d’Agadir, dans le but d’assurer un contrôle permanent du réseau électrique, a souligné EL AAMRI dans une déclaration à la presse en marge d’une visite de terrain effectuée récemment, dans plusieurs communes sinistrées relevant de la Province de Taroudant.

L’Opinion

Tiznit: distribution de plus de 7.000 qx d’orge subventionnée au profit des agriculteurs

Un total de 7.500 quintaux (qx) d’orge subventionnée ont été distribués au profit de 807 agriculteurs de la province de Tiznit, pour faire face à l’impact du déficit pluviométrique sur l’agriculture lors de la saison agricole 2022-2023. Pour la mise en œuvre de l’opération de distribution de l’orge subventionnée, des mesures ont été prises au niveau de la province portant notamment sur la mise en place de centres de relais de proximité, a indiqué la direction provinciale de l’Agriculture. Cette opération vise à fournir de l’orge aux éleveurs à un prix fixe de 200 dirhams par quintal (2 dirhams le kg) alors que l’Etat couvre la différence de prix par rapport au prix de marché, et prend également en charge le transport depuis les centres de vente de l’orge à destination des principaux centres des collectivités territoriales enclavées et d’accès difficile.

Al Alam

Province d’Al Hoceima: campagne de sensibilisation des élèves sur l’utilisation sécurisée d’internet

Une campagne de sensibilisation et de communication sur l’utilisation sécurisée d’internet a été lancée au profit des élèves de nombreux établissements scolaires, relevant de la direction provinciale de l’Education nationale, du préscolaire et des sports d’Al Hoceima. Cette campagne, placée sous le signe « Tous pour un usage positif et responsable d’Internet », s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Selon les organisateurs, cette campagne de sensibilisation vise à doter les élèves des connaissances de base pour sécuriser leur utilisation d’Internet, et à les sensibiliser sur les dangers liés à l’utilisation des technologies modernes, ainsi qu’à faire le point sur les avantages et les inconvénients de l’utilisation d’Internet pour les enfants.

Bayane Al Yaoum

ABHL: campagne de sensibilisation sur les effets néfastes des déchets oléicoles

L’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos (ABHL) lancera, mercredi, une campagne de sensibilisation sur les effets néfastes des déchets oléicoles sur l’environnement, sous le slogan « La production oléicole est importante pour notre économie et notre santé, et la préservation de l’eau est indispensable à la vie ». Avec l’arrivée d’une nouvelle saison de production de l’huile d’olive, qui est associée aux problèmes de pollution environnementale, l’ABHL a décidé de mener une campagne de sensibilisation sur le terrain, ciblant les propriétaires d’unités de trituration d’huile d’olive, en vue de les sensibiliser aux effets néfastes d’un déversement aléatoire des margines dans les cours d’eau et les milieux naturels, a indiqué l’établissement dans un communiqué.