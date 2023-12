La revue de presse de ce mardi 19 décembre

Le club des magistrats s’inquiète pour la “sécurité professionnelle” des juges ; Distribution d’eau et d’électricité: la révision des contrats en marche ; Prévisions de croissance: qui a le plus souvent raison? ; Sahara marocain: forcing américain pour une rapide sortie de crise; Prêt-à-porter: derrière les prix exorbitants des franchises au Maroc … Voici une sélection de sujets traités par la presse nationale ce mardi.

Le Matin

Le club des magistrats s’inquiète pour la “sécurité professionnelle” des juges

Le conseil national du Club des magistrats du Maroc a tenu sa troisième session ordinaire sur le thème «La sécurité professionnelle des juges : une garantie fondamentale pour consolider l’indépendance du pouvoir judiciaire». À la suite de cette réunion, le Club des magistrats a déclaré «enregistrer avec une profonde inquiétude la baisse du sentiment de sécurité professionnelle chez les juges». Cette insécurité est le résultat, selon cette association professionnelle, de «la multiplication des procédures disciplinaires» lancées pour de simples «erreurs judiciaires corrigées par les voies de recours», ou encore pour des motifs ne constituant pas véritablement des manquements professionnels. Après observation et analyse, le constat est alarmant, selon le Club : de nombreux juges envisagent de quitter leur poste en raison du déclin du sentiment de «sécurité professionnelle». Le conseil national charge ainsi le bureau exécutif d’élaborer un document intitulé «Renforcer la sécurité professionnelle des juges», à examiner lors de la prochaine session, invitant tous les membres du Club à l’adopter.

L’Economiste

Distribution d’eau et d’électricité: la révision des contrats en marche

Le ministère de l’Intérieur a poursuivi en 2023 la réalisation de plusieurs projets et la mise en œuvre du programme d’action élaboré dans le cadre de sa stratégie pour développer le secteur de la gestion déléguée de la distribution de l’eau, de l’électricité et l’assainissement liquide. Le but est de répondre aux exigences des populations et de permettre la réalisation des objectifs contractuels liés à la sécurisation et à la généralisation de l’approvisionnement en matière d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide. Il s’agit aussi d’augmenter la qualité des services et les mettre à disposition, au coût le plus bas possible afin de préserver le pouvoir d’achat des bénéficiaires. C’est ainsi que plusieurs mesures ont été prises, portant notamment sur la réforme institutionnelle de l’autorité délégataire, la mise à jour des contrats et des documents-types.

L’Economiste

Prévisions de croissance: qui a le plus souvent raison?

2023 poussera son dernier soupir dans moins de deux semaines. Les différentes institutions, nationales et internationales, prévoient pour cette année des taux de croissance compris entre un minimum de 2,4%, estimé par le Fonds monétaire international (FMI) en octobre dernier, et un maximum de 4,4%, avancé par le Centre marocain de conjoncture (CMC) en juin 2023. Cela fait quand même une différence de deux points de pourcentage. Cet écart pourrait s’expliquer par la non-prise en considération des effets du séisme de septembre dernier, mais en partie seulement. La prévision du FMI en avril dernier était de 3%, soit une différence de 1,4 point par rapport à celle du CMC de juin. Ce qui n’est pas négligeable non plus. Parfois les écarts entre organismes peuvent être bien plus importants, de 3 ou 4 points. Ce fut notamment le cas en 2020 et 2021, années exceptionnelles, marquées par la pandémie Covid-19, et qui ont représenté un véritable test pour les institutions.

L’Opinion

Sahara marocain: forcing américain pour une rapide sortie de crise

Le sous-Secrétaire d’Etat adjoint américain pour l’Afrique du Nord, Joshua Harris, effectue une visite au Maroc après une brève escale en Algérie dont les responsables ont tenté de faire croire à un hypothétique fléchissement du soutien américain à la marocanité du Sahara. Contrairement aux visites précédentes des hauts diplomates américains, celle de Joshua Harris revêt une importance particulière puisque l’Administration américaine, préoccupée par les tensions que connaît la région, semble plus que jamais déterminée à trouver une solution dénitive et rapide à ce conflit qui n’a que trop duré, au moment où le bellicisme du Polisario a carrément basculé dans le terrorisme pur et simple. Tout en reconnaissant toujours la marocanité du Sahara, Washington reste attaché à la solution politique avec l’espoir d’un engagement plus palpable de l’Algérie sur laquelle les Américains font pression pour revenir à la table des négociations. Une pression qui pèse lourdement sur le régime des généraux.

L’Opinion

Prêt-à-porter: derrière les prix exorbitants des franchises au Maroc

Une veste Zara à 2000 dirhams, alors qu’elle coûte 150 euros en Espagne. Des baskets Bershka à 899 dirhams, tandis que leur prix de vente en France ne dépasse guère les 70 euros. Les écarts de prix pour les mêmes produits entre le Maroc et l’Europe suscitent des interrogations chez les consommateurs marocains. Ces écarts sont encore plus importants pour les marques turques, puisque quelques pièces LC Waikiki ou Defacto coûtent parfois trois fois plus cher. Comment expliquer ces écarts ? Plusieurs éléments entrent en jeu, parmi lesquels les droits de douane, les coûts logistiques, le taux de change, le loyer, mais aussi le positionnement adopté par ces marques sur le marché marocain. L’étroitesse du marché et le manque de concurrence peuvent aussi expliquer ce niveau de prix.

Al Bayane

Code de la famille: l’Instance chargée de la révision recueille les propositions du MAE

L’Instance chargée de la révision du Code de la famille a recueilli la vision et propositions du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger autour de la révision de ce Code. Dans ce sens, le secrétaire général du département des Marocains résidant à l’étranger, Moulay Ismail Lamghari a indiqué, dans une déclaration à la presse, que l’exposé présenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a mis en avant les principaux fondements et orientations à prendre en considération dans le cadre de la révision du Code de la famille, notamment au niveau du respect des Chartes et traités internationaux et du renforcement de la place du Royaume à l’échelle internationale.

Al Bayane

Bouayach : «l’accès à la justice, un pilier central de la protection des réfugiés»

La présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Amina Bouayach, a indiqué, à Genève, que la réhabilitation du système judiciaire et l’accès à la justice sont d’une importance centrale dans le processus de protection efficace des déplacés et de la garantie de leurs droits de manière juste et équitable. Intervenant lors d’une réunion de haut niveau sur « l’accès à la protection : systèmes d’asile, aide juridique et droits de l’homme », organisée dans le cadre des activités du Forum mondial sur les réfugiés, Bouayach a souligné l’importance du rôle assigné à la justice, mettant l’accent sur le devoir des États de garantir un accès adéquat, que ce soit sur le plan législatif, administratif, logistique et financier.

Libération

Le Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique tient sa 3è session ordinaire

Le Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS), tient mardi à son siège, sa 3è session ordinaire. Cette session sera consacrée à l’examen des projets relatifs à la stratégie du Conseil 2023-2027, au budget du Conseil au titre de l’année 2024, et à la charte des valeurs du Conseil, ainsi qu’ à la création d’un groupe de travail spécial chargé de l’élaboration d’un document autour de « La nouvelle École », souligne le CSEFRS dans un communiqué.