Le Britannique XLCC vient d’obtenir l’autorisation pour ses opérations de fabrication de câbles sous- marins reliant le Maroc au Royaume-Uni; Le ministère de la culture a signé une convention-cadre visant à promouvoir les affaires culturelles et artistiques dans la région de Casablanca-Settat; La jurisprudence s’est étoffée récemment par une récente décision judiciaire qui a admis des enregistrements pris à l’insu de l’accusé comme preuve accablante… Voici une sélection de sujets traités par la presse nationale ce mardi 18 juillet.

Le Matin

Maroc-Royaume-Uni : l’usine de câbles sous-marins obtient l’autorisation de fabrication

Le projet de câble sous-marin reliant le Maroc au Royaume-Uni franchit une nouvelle étape. Le Britannique XLCC vient d’obtenir l’autorisation pour ses opérations de fabrication de câbles sous- marins. Cette autorisation ouvre la voie au démarrage des travaux de construction de l’usine dont la première commande sera de livrer 4 câbles de 3.800 km qui relieront le Maroc au Royaume-Uni. Le développement du site industriel créera une nouvelle industrie au Royaume-Uni pour soutenir ses objectifs mondiaux de décarbonation. D’ici 2025, l’installation créera 900 emplois dans la région, avec des milliers d’autres dans la chaîne d’approvisionnement. Au Maroc, le projet créera environ 10.000 emplois pendant la phase de construction. La demande de câbles haute tension devrait être multipliée par six au cours des sept prochaines années.

L’Economiste

Un souffle de culture pour Casablanca-Settat

Le Plan de développement de la région Casablanca-Settat (PDR 2022-2027) est officiellement entré en vigueur après l’obtention de l’aval de l’Intérieur. Cette feuille de route. qui compte 51 programmes nécessitant une enveloppe de 47,2 milliards de DH, est déclinée en conventions et contrats programmes avec les départements concernés. Le ministère de la culture a récemment signé une convention-cadre visant à promouvoir les affaires culturelles et artistiques dans la région de Casablanca-Settat. Le prochain département est celui de l’équipement qui doit signer à son tour un contrat programme avec la région aujourd’hui afin de concrétiser des projets de mobilité et infrastructures routières. Pour atteindre les objectifs du programme de partenariat avec le ministère de la Culture, un montant total de 652 millions de DH a été alloué, dont une contribution de 433,5 millions de DH du ministère, le reste (218,5 millions de DH) étant débloqué par la région.

L’Economiste

Anti-blanchiment d’argent : Vous êtes-vous identifiés au registre des bénéficiaires effectifs?

Le registre public des bénéficiaires effectifs (RBE) s’inscrit dans le cadre des engagements internationaux du Royaume en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et les financements d’origine criminelle. Le registre cible les sociétés marocaines ainsi que les sociétés étrangères exerçant à l’intérieur des frontières nationales, ayant réalisé une ou plusieurs transactions financières ou immobilières ou toute autre forme de prestation de services à l’intérieur ou ayant des administrateurs établis au Maroc. Géré par l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) pour le compte du ministère des Finances, le registre public a pour objectif d’identifier pour les sociétés les personnes physiques détenant de manière directe ou indirecte au moins 25% du capital ou des droits de vote… Dans le cas des sociétés où aucune personne physique ne serait identifiée ou en cas de doute, tout dirigeant effectif, légalement mandaté ou de fait sera considéré comme bénéficiaire effectif.

L’Opinion

Enregistrements non-autorisés comme preuve : le Code pénal à l’épreuve de l’évolution de la jurisprudence

C’est une nouveauté qui n’est pas passée inaperçue. La jurisprudence s’est étoffée récemment par une récente décision judiciaire qui a admis des enregistrements pris à l’insu de l’accusé comme preuve accablante. Bien que l’enregistrement d’une personne sans autorisation judiciaire soit non-conforme à la loi en vertu de l’article 447 du Code pénal, un juge en charge d’une affaire de corruption a pris des enregistrements en compte en faisant une interprétation particulière de la loi. Une évolution aux allures de petite révolution qui a suscité l’intérêt des juristes. De quoi relancer le débat au sein du corps judiciaire sur l’équilibre fragile entre la protection de la vie privée et la quête de la vérité, au moment où le ministère de la Justice finalise la réforme du Code pénal et celle de la Procédure pénale.

L’Opinion

Province d’Azilal : 1.181 bénéficiaires des caravanes médicales pluridisciplinaires

Quelque 1.181 personnes de la province d’Azilal ont bénéficié des diverses prestations de santé dans le cadre des unités médicales déployées du 1er au 15 juillet, a annoncé la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale d’Azilal. Ces caravanes pluridisciplinaires ont bénéficié aux habitants des communes de Bni Hassane, Tabant, Zaouia Ahansal, Ouaoula ainsi que la commune d’Ait M’hamed. Dans le détail, 68 personnes de la commune de Tabant ont bénéficié de consultations en médecine générale, d’échographies et de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus et des maladies hépatiques, et ce en partenariat avec l’Association Aït Bouguemez pour les oeuvres sociales.

Libération

Oriental : plus de 2.540 entreprises créées à fin mai

Un total de 2.542 nouvelles entreprises ont été créées au niveau de la région de l’Oriental durant les cinq premiers mois de l’année 2023, selon l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Ces créations d’entreprises sont réparties entre les personnes morales (1.009) et les personnes physiques (1.533), ressort-il du tableau de bord général de l’OMPIC. Ainsi, la province de Nador s’est taillée la part du lion avec 1.241 nouvelles entreprises, suivie d’Oujda (649), Berkane (309), Driouch (106), Guercif (101), Taourirt (97) et de Bouarfa (39), indique-t-on.

Al Massae

Tayssir 2022-2023 : lancement du deuxième versement des bourses

L’opération de paiement du 2ème versement des bourses au titre de l’année scolaire 2022-2023, dans le cadre du programme « Tayssir », débutera le 18 juillet, pour les bénéficiaires des bourses par mandat, et se poursuivra jusqu’au 31 juillet 2023, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. Afin de faciliter l’accès aux prochaines bourses, les parents et tuteurs des élèves bénéficiaires du programme Tayssir ne disposant pas d’un compte bancaire ou compte de paiement sont priés de procéder, au moment du retrait du mandat, à l’ouverture d’un compte bancaire ou d’un compte de paiement auprès d’un des établissements de paiement agréés à l’échelle nationale, a indiqué le ministère dans un communiqué.