Carburants: le groupe socialiste a appelé à la tenue d’une réunion urgente en présence de la ministre de l’Économie et des finances afin de débattre de la question de la hausse répétitive des prix des carburants ; Exploration minière: la recherche de l’uranium et du lithium s’intensifie ; vingt morts et 2.210 blessés la semaine dernière dans des accidents de la route au Maroc… Voici une sélection de sujets abordés par la presse nationale ce jeudi 24 oût.

Le Matin

Prix des carburants : le groupe socialiste exige des explications de la ministre de l’Économie et des finances

Après plusieurs mois d’accalmie, les prix du carburant sont repartis à la hausse depuis le début de ce mois, suscitant de nombreuses réactions. Suivant de près cette situation, l’opposition au sein de la Chambre des représentants n’est pas restée de marbre. Dans une demande adressée au président de la Commission des finances et du développement économique, le groupe socialiste a appelé à la tenue d’une réunion urgente de cette Commission en présence de la ministre de l’Économie et des finances afin de débattre de la question de la hausse répétitive des prix des carburants, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre des représentants. «Nous avons suivi avec beaucoup d’inquiétude l’augmentation du prix du carburant opérée depuis le début de ce mois par les sociétés des hydrocarbures qui ont opté pour trois hausses successives du prix du gasoil en moins de 10 jours, transgressant ainsi la règle qui prévoyait une révision des prix une fois tous les 15 jours… Je pense que le gouvernement doit nous fournir des explications», souligne Mohamed Mellal, président de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des représentants et membre du groupe socialiste, dans une déclaration accordée au «Matin».

Le Matin

Entrepreneuriat des jeunes en agriculture : Béni Mellal- Khénifra prépare son programme d’accompagnement

Le département de l’Agriculture poursuit le déploiement du dispositif d’accompagnement des jeunes entrepreneurs en agriculture. L’Agence pour le développement agricole (ADA) qui pilote la mise en œuvre de la stratégie Génération Green (2020-2030) devra mobiliser le 29 septembre prochain une assistance technique afin de l’accompagner dans le processus d’opérationnalisation du programme de l’entrepreneuriat des jeunes en agriculture dans la région de Béni Mellal- Khénifra. L’opération consistera à appuyer le Centre régional des jeunes entrepreneurs agricoles et agroalimentaires dans l’accompagnement des jeunes porteurs de projets dans la région. Toute une panoplie de services sera ainsi développée au profit de cette population d’entrepreneurs.

Le Matin

Lancement de l’école d’été du programme Women in Tech & AI pour les femmes africaines à l’UM6P

Le programme African Women in Tech & AI a démarré, à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Rabat, son camp d’été au profit de femmes africaines qui se déroule du 22 août au 03 septembre. Cette initiative, développée en collaboration entre la Fondation OCP et le centre AI Movement de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et soutenue par Secteur de la priorité Afrique et des relations extérieures (PAX) de l’UNESCO, ambitionne de renforcer les capacités des femmes africaines dans les domaines de la technologie, de l’innovation et de l’intelligence artificielle. Le programme African Women in Tech & AI consiste en une formation intensive qui se concentre sur le leadership féminin, la prospective appliquée à l’IA, l’analyse comparative, l’étude de marché et la gestion de projets d’IA, à travers des études de cas et des ateliers interactifs.

L’Economiste

Exploration minière: la recherche de l’uranium et du lithium s’intensifie

L’Exploration minière bat son plein dans les différentes régions du Maroc. Plusieurs projets sont en cours de développement dans les zones les plus prometteuses, à savoir les provinces du Sud, le Haut Atlas, le Rif, l’Oriental et l’Anti-Atlas. «Les travaux de recherche durant le premier semestre 2023 se sont articulés autour de 37 projets dont 20 projets sont menés par l’Onhym et 17 autres en partenariat», souligne Amina Benkhadra, directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM). L’activité s’est intensifiée ces dernières années. La demande mondiale croissante pour les minéraux stratégiques y est pour beaucoup, mais aussi la volonté du Maroc de sécuriser les approvisionnements en métaux clés de la transition énergétique et de la transformation numérique en cours. La recherche de l’uranium a été intensifiée dans les provinces du Sud depuis 2009. Ces travaux ont permis d' »identifier plusieurs indices intéressants, dont notamment ceux d’Aghracha et de Matallah dans la région d’Aousserd », précise l’ONHYM. L’Office a également accéléré dernièrement ses recherches pour le lithium à l’échelle du pays afin de répondre à la demande sans cesse grandissante.

L’Economiste

Casa-Settat: actualiser les indicateurs BTP

Le ministère de l’Habitat veut mettre à jour le système de suivi des matériaux de construction dans la région Casa-Settat pour l’année 2023. Ce département vient de lancer un appel d’offres afin de sélectionner un prestataire de l’assistance technique pour cette opération. Celui-ci aura pour mission principale de mettre à jour les données du système de suivi des prix des matériaux de construction et l’actualisation du répertoire des producteurs et distributeurs. Le périmètre de ce marché s’étend sur un large territoire composé de 9 villes allant de Casablanca et ses 8 préfectures à El Jadida en passant par Benslimane, Mohammedia, Berrechid, Azemmour, Sidi Bennour… Cette mise à jour concerne outre les prix des matériaux, le suivi des loyers et charges locatives et le coût de la construction pour la même année. Il s’agit d’une analyse approfondie de l’évolution du coût de la construction, en prenant en compte les différentes conjonctures, changements et évolutions du secteur pour au moins les 5 dernières années.

L’Opinion

Marchés financiers: la révolution de la “tokenisation” des actifs

Selon plusieurs spécialistes, la tokenisation des actifs pourrait révolutionner la manière dont nous investissons, en rendant les transactions plus transparentes, sécurisées et accessibles au plus grand nombre. Cette opération consiste à convertir un droit sur un actif (comme de l’immobilier, des actions ou des œuvres d’art) en un jeton sur une blockchain. Ces jetons représentent une fraction de propriété de l’actif sous-jacent et peuvent être échangés et négociés sur des plateformes dédiées. Si cette technologie est encore en phase de test dans plusieurs pays, les études montrent que ce marché pourrait atteindre les 16.000 milliards de dollars d’ici 2030. La tokenisation pourrait de surcroît résoudre un problème inhérent à l’économie marocaine, à savoir le manque de liquidité des actifs et l’atonie des marchés boursiers et immobiliers. Bank Al-Maghrib se montre très prudent envers ces actifs virtuels et désire prendre son temps pour étudier et légiférer concernant les monnaies virtuelles, telles que le Bitcoin.

Al Ahdath almaghribia

Accidents de la circulation: vingt morts et 2.210 blessés la semaine dernière

Vingt personnes ont trouvé la mort et 2.210 ont été blessées, dont 87 grièvement, dans 1.608 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 14 au 20 août, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Ces accidents sont principalement dus à l’inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, au défaut de maîtrise des véhicules, au non-respect de la distance de sécurité, à l’inadvertance des piétons, à l’excès de vitesse, au changement de direction sans usage de signal, au non-respect du stop, à la circulation sur la voie gauche, aux dépassements défectueux, au changement de direction non-autorisé, à la circulation en sens interdit, au non-respect du feu rouge et à la conduite en état d’ébriété, a précisé la DGSN dans un communiqué.

Bayane Al Yaoum

Énergie propre: le Maroc, fournisseur potentiel majeur pour l’Europe

Doté d’une géographie diversifiée, le Maroc se positionne comme un « fournisseur potentiel majeur d’énergie propre » pour l’Europe, dont la demande est croissante, écrit le média italien, « Energia Oltre ». « Les vastes paysages, le littoral étendu et le climat ensoleillé du Maroc lui offrent un potentiel à grande échelle en matière de parcs éoliens et solaires », indique l’agence de presse, soulignant que « la proximité du Royaume avec l’Europe lui permet de devenir une source d’énergie clé pour l’Union européenne ». « La demande de nouvelles sources d’énergie propre s’est avérée presque insatiable en Europe qui tente de remodeler ses marchés de l’énergie après la dernière crise », relève le média spécialisé dans les questions énergétiques.