Restructuration des EEP: la Cour des comptes pointe l’absence de visibilité ; Télécoms: 57 millions d’abonnements mobiles ; Fruits et légumes: Les vraies raisons de la hausse des prix ; Le digital, véritable facteur de création de richesse ; Fonds spécial pour la gestion des effets du séisme d’Al Haouz: les contributions à 19 milliards de dirhams… Voici une sélection de sujets traités par la presse nationale ce jeudi.

L’Economiste

Restructuration des EEP: la Cour des comptes pointe l’absence de visibilité

La Cour des comptes a mené, pour la 2e année consécutive, une revue des actions réalisées pour l’implémentation de la réforme globale du secteur des entreprises et établissements publics (EEP). Il en ressort, concernant le portefeuille public, ciblé par cette réforme, une «absence de visibilité, préjudiciable à la dynamiques de restructuration». L’effort de restructuration du portefeuille public a été lancé en 2018, afin de réduire sa taille, qui impacte fortement les finances de l’Etat. La Cour des comptes fait état des dialogues stratégiques engagés avec les EEP à forts enjeux et risques, comme la CDG, l’ONCF, la RAM, ADM et l’ONEE. Pour l’instant, «les efforts déployés n’ont pas suffi à clarifier la vision relative à ce portefeuille, en termes de taille et de composition». Ce qui ne permet pas, selon la Cour, d’arrêter une feuille de route des opérations de restructuration, avec un échéancier précis, qui respecte le délai de déploiement de la réforme.

L’Economiste

Télécoms: 57 millions d’abonnements mobiles

L’ANRT vient de publier les derniers chiffres sur le secteur des télécoms à fin septembre. Selon l’Observatoire de la téléphonie, le parc global a atteint 57,2 millions d’abonnements mobiles au terme des neuf premiers mois de l’année, contre 54 millions lors du 1er semestre. Ce qui représente un taux de pénétration de 154% à fin septembre, contre 147% à fin juin derniers. L’évolution annuelle (de septembre 2022 à septembre 2023) aura été de l’ordre de 4,87%. En termes de parts de marché du parc mobile, Ittissalat Al Maghrib (IAM) détient 34,78%. S’ensuivent presque ex aequo Médi Telecom (Orange) avec 32,87% et Wana Corporate (Inwi) avec 32,35%.

L’Opinion

Fruits et légumes: Les vraies raisons de la hausse des prix

Depuis plusieurs semaines, les prix des fruits et légumes s’envolent dans tous les marchés du Royaume. Une flambée due à un ciel peu généreux, mais également et surtout à la kilométrique chaîne logistique et commerciale, qui, malgré les interventions des différents départements de tutelle, demeure faiblement organisée, principalement en raison de la multiplicité des intermédiaires. A cela s’ajoute le coût du transport des produits agricoles qui a également connu une augmentation significative ces derniers temps, passant de 8 dirhams par caisse de produits à 20 dirhams. Pour inverser cette tendance, l’Exécutif a lancé une série de mesures, dont les résultats se font toujours attendre.

L’Opinion

Rabat-Salé-Kénitra: augmentation de 18% de la production d’agrumes en 2023

La production d’agrumes au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra a enregistré une augmentation de 18% en 2023 par rapport à 2022, a souligné, à Kénitra, le directeur régional de l’agriculture, Mahjoub Lahrach. La filière agrumes, l’une des plus importantes au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra, occupe le deuxième rang au niveau national en termes de superficie avec 26.400 hectares et contribue à hauteur de 30% à la production nationale, a indiqué M. Lahrach lors d’une journée d’information sur l’état de la filière des agrumes, initiée par l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) de Kénitra.

Le Matin

Le digital, véritable facteur de création de richesse

Le digital constitue un véritable facteur de création de richesse et de développement économique, a indiqué, à Casablanca, la ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative, Ghita Mezzour. Dans une allocution lue en son nom par la secrétaire générale du ministère, Sarah Lamrani, la ministre fait observer que son Département a élaboré différents plans d’actions visant à accompagner la transformation digitale des entreprises marocaines via plusieurs offres d’accompagnement, dont la mise en place de plateformes de soutien pour aider les entreprises à atteindre la maturité digitale.

Al Ahdath almaghribia

Fonds spécial pour la gestion des effets du séisme d’Al Haouz: les contributions à 19 milliards de dirhams

Trois mois après son lancement au lendemain du tremblement de terre ayant frappé le Maroc en septembre dernier, les contributions au fonds spécial pour la gestion des effets de ce séisme connaissent une augmentation significative, notant qu’un montant de 19 milliards de dirhams a été récolté, à ce jour. C’est ce qu’a révélé le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, lors de la traditionnelle conférence de presse de l’institution, à l’issue de sa dernière réunion trimestrielle de 2023.

Al Akhbar

Enseignement supérieur : signature à Rabat de conventions de partenariat pour le renforcement des compétences des étudiants

Des conventions de partenariat entre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation avec des partenaires de renom dans le domaine de la digitalisation ont été signés lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, en présence de la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration. Ces conventions, inscrites dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation à l’horizon 2030, visent à permettre aux étudiants d’acquérir des compétences personnelles, transversales et digitales adaptées aux besoins du marché du travail, conformément aux Hautes Orientations Royales à la lumière de l’essor digital que connait le monde.