La Reine Máxima en visite officielle au Maroc

La reine Máxima des Pays-Bas est arrivée ce lundi 20 mars au Maroc, pour une visite officielle en sa qualité de Mandataire spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la promotion de services financiers accessibles à tous qui favorisent le développement (UNSGSA).

Lors de sa visite, la Mandataire spéciale tiendra une série de rencontres avec plusieurs membres du gouvernement ainsi que des décideurs, l’occasion « d’insister sur les investissements essentiels qui aideront à lancer le marché des paiements numériques au Maroc, notamment pour servir de rampe d’accès au secteur financier formel pour les groupes traditionnellement mal desservis tels que les femmes et les petits commerçants », indique un communiqué de UNSGSA.

La reine Máxima mettra en outre l’accent sur « la finance verte inclusive, en particulier sur le rôle des services financiers dans le renforcement de la résilience et l’adaptation aux risques climatiques », poursuite la même source, notant que « le Maroc est considéré comme un leader de la finance durable, ayant notamment publié une feuille de route pour aligner le secteur financier marocain sur le développement durable ».

Au cours de la première journée de sa visite, l’UNSGSA ira à la rencontre de clients dans les environs de Casablanca, où elle pourra s’entretenir avec des entrepreneurs et des utilisateurs de services financiers afin de s’enquérir directement de leur expérience personnelle, notamment des avantages et des défis liés à l’amélioration de la santé financière et de la résilience.

Lors de la deuxième et de la troisième journée de la visite, l’UNSGSA se rendra à Casablanca et à Rabat pour rencontrer de clients ainsi que des dirigeantes clés des secteurs publics et privés afin de discuter des possibilités de promouvoir la finance inclusive au Maroc et de collaborer dans ce domaine, indique le communiqué.