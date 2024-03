L’engagement du Royaume du Maroc, sous le leadership du roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, en faveur de la question palestinienne, est « constant, concret et ne peut faire l’objet de surenchères ou de slogans », a affirmé, mercredi au Caire, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

S’exprimant à l’ouverture des travaux de la 161e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères, Bourita a souligné que « le Royaume du Maroc, sur Instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, insiste sur la nécessité impérieuse d’un cessez-le-feu urgent, global et durable, de garantir l’acheminement des aides humanitaires sans entraves ni restrictions, de rejeter les tentatives de déplacement forcé des civils et de respecter le droit international et le droit international humanitaire ».

M. Nasser Bourita a prononcé, aujourd’hui au Caire, une allocution lors de la 161ème session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel.

Evoquant la solidarité avec le peuple palestinien frère, le ministre a rappelé que le Maroc a veillé, sur Hautes Instructions de SM le Roi, Président du Comité Al Qods, à l’envoi de quantités importantes d’aides humanitaires urgentes comportant des denrées alimentaires et des fournitures médicales, alors que d’autres aides ont été remises par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, aux principaux établissements hospitaliers et sociaux en charge des cas médicaux et sociaux d’urgence engendrés par les développements de la situation dans la bande de Gaza.

Il a relevé que, parallèlement à cette action humanitaire, le Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués est resté en session permanente pour suivre l’évolution de la situation à Gaza.

Le ministre a rappelé que le Maroc « avait appelé, sur instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et en coordination avec nos frères dans l’État de Palestine, à la tenue, le 11 octobre 2023, d’une réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministeriel au cours de laquelle nous avons souligné la nécessité d’un cessez-le-feu, d’épargner les civils, de permettre l’acheminement des aides humanitaires et d’empêcher les tentatives de déplacement forcé ».

« Se trompe quiconque pense que la réalisation de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient passe par les solutions militaires ou les plans de déplacement des Palestiniens, car ceci ne fera qu’exacerber les velléités hostiles, la vengeance et l’extrémisme et précipiter la région dans un cycle interminable d’anarchie et de violences », a-t-il soutenu.

Il a assuré que la paix, comme l’a souligné à maintes reprises le Roi Mohammed VI, « restera l’option stratégique pour la région et la voie unique pour garantir la paix et la stabilité pour tous ses peuples ».

Le ministre a, par ailleurs, appelé à la réorganisation des partenariats entre la Ligue arabe et d’autres groupements régionaux et grandes puissances, selon une vision stratégique arabe permettant de fructifier les opportunités offertes par ces partenariats, dans le respect des spécificités des peuples arabes et de leurs identités nationales.

Revenant sur la situation prévalant dans nombre de pays arabes, qui vivent toujours des crises politiques, des guerres et des conflits, comme le Yémen, le Soudan et la Syrie, Bourita a affirmé que le Maroc, sous le leadership de de SM le Roi, est animé de l’espoir de voir la stabilité rétablie dans ces Etats, en faisant prévaloir le dialogue et les initiatives pacifiques, loin de la logique de la force et des solutions militaires.