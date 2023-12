Le Directeur général de la Direction générale des études et de la documentation (DGED), Mohamed Yassine Mansouri, a été décoré de l’ordre de « L’Étoile de la Roumanie », en reconnaissance aux efforts consentis par le Maroc en matière de sécurité dans la région.

Le Patron de l’Agence marocaine de renseignement extérieur Yassine Mansouri a reçu, lundi à Bucarest, la plus ancienne et la plus haute distinction décernée par la Roumanie.

En effet, le Président de la Roumanie, Klaus Werner Johannis, a décerné, par décret présidentiel datant du 6 novembre 2023, au Service de Renseignement marocain, en la personne de son Directeur Général, la décoration de l’Ordre National «L’Etoile de Roumanie» (grade de Grand Officier).

Le décret présidentiel relatif à cette distinction a été publié le 9 novembre au Journal Officiel de Roumanie.

Elle intervient après des remerciements chaleureux formulés de la part de la ministre roumaine des Affaires étrangères Luminita Odobescu, ainsi que du président Klaus Iohannis. Celui-ci avait adressé ses remerciements aux «partenaires extérieurs qui ont soutenu» la Roumanie dans «cette entreprise difficile», à savoir la libération d’un otage roumain.

De fait, cette nouvelle distinction pour le Maroc vient récompenser, entre autres, le rôle joué par les services marocains dans la libération, en août dernier, de Iulian Ghergut qu’on qualifiait alors du plus ancien otage occidental en captivité au Sahel.

Officier de sécurité d’une mine de manganèse dans le nord du Burkina Faso, près des frontières du Mali et du Niger, Iulian Ghergut avait été enlevé le 4 avril 2015 par cinq hommes armés.

Happy to announce that after many efforts we have succeeded in bringing home the 🇷🇴 citizen from #BurkinaFaso. I am grateful for all the hard work done by the 🇷🇴inter-institutional task force & the support of all our partners, particularly 🇲🇦 authorities!🙏🙏@Marocdiplo_EN

— Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) August 9, 2023