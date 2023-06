La 5ème édition de la Course de la Paix, organisée à l’initiative des Ambassades du Danemark et de Suisse, en partenariat avec la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme (FRMA), se tiendra le 4 juin à Rabat.

Le « Peace Run », qui prendra son départ à partir de 8h30, proposera un parcours de 9,5 kilomètres pour faire découvrir les sites emblématiques de la capitale tout en courant pour la paix, indique un communiqué des organisateurs.

Impatient de vous retrouver le 4 Juin à #Rabat à 8h30 pour relever ensemble le challenge du Peace Run ! 🏃🏽‍♀️🏃🏻‍♂️💪🏼#runningmotivation #trailrunning #sport #peace pic.twitter.com/9zOWqBZE98 — Ambassadeur Guillaume Scheurer (@AmbSuisseMaroc) June 1, 2023

Cet événement sportif d’envergure internationale vise à promouvoir les valeurs de la paix, de l’unité et de l’amitié et constitue une occasion de rencontre et de partage de la communauté internationale et locale de Rabat, par la pratique du sport, poursuit la même source.

« Cette 5ème édition, ajoute le document, sera une occasion unique de célébrer la diversité culturelle et de renforcer les liens entre les communautés. En participant à cet événement, les coureurs exprimeront leur engagement envers un monde meilleur, où la paix et l’harmonie sont au cœur de nos préoccupations communes ».

Pour la Suisse, cet événement fait écho à sa participation en tant que membre non permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU pour la période 2023-2024, et souligne encore l’engagement indéfectible du pays en faveur de la paix mondiale, précise le communiqué.

Quant au Danemark, « cet événement marque également la Journée de la Constitution danoise, le 5 juin, un jour où tous les Danois célèbrent la démocratie, la liberté d’expression et la liberté de réunion », relève le texte.

Pour vous inscrire à la course: https://peacerun.ma/