La légende marocaine de kick-boxing, Badr Hari, remontera encore une fois le ring au grand bonheur de ses milliers de fans. Glory, une organisation spécialisée dans ce sport de combat a annoncé un combat entre Hari et Uku Jürjendal ce samedi.

Hari était censé combattre le 9 septembre dernier, cependant, il avait fait choix de se retirer par solidarité avec les victimes du tragique tremblement de terre qu’a touché plusieurs régions du Maroc. “Les gens se battent pour chercher les cadavres au Maroc, je ne vais pas combattre pour divertir”, avait affirmé Hari sur le ring du Glory 88.

Badr Hari will return to action at Glory 89, just 4 weeks after pulling out of the Glory 88 main event. Glory 88 ticket holders and those that purchased the PPV will get the PPV for free. #GLORY89 #kickboxing pic.twitter.com/NlLXBTsJbi

— Kickboxing Live (@kickboxinglive) September 19, 2023