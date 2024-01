C’est officiel. La National Broadcasting Company (NBC) a dévoilé le nom de son nouveau commentateur pour les Jeux olympiques de Paris de 2024. Le rappeur américain Snoop Dogg se chargera de la couverture de l’événement en direct de la capitale française.

L’annonce a fait le tour des réseaux sociaux. Du haut de ses 52 ans, Snoop Dogg se prépare à couvrir les Jeux olympiques 2024 qui se dérouleront à Paris pour le compte de la NBC.

“La mégastar mondiale sera sur place à Paris pour assurer des reportages réguliers pour l’Olympic Primetime Show qui débutera le 26 juillet 2024”, indique la NBC dans un communiqué.

New year mood. Paris 2024 Olympics. C u this summer 👊🏿🇫🇷🍾 pic.twitter.com/vWUXIPdMVZ — Snoop Dogg (@SnoopDogg) January 1, 2024

Et c’est avec l’animateur Mike Tirico que la superstar américaine de Hip-Hop commentera les différentes disciplines olympiques cet été. « Il explorera les monuments emblématiques de la ville, assistera à des compétitions et événements olympiques et rendra visite aux athlètes, à leurs amis et à leurs familles« , poursuit le communiqué le communiqué.

Si le groupe audiovisuel américain a fait appel à Doggy Dogg pour cet événement mondial, c’est en grande partie grâce à son court passage lors des JO 2021. En compagnie de l’humoriste Kevin Hart, le rappeur avait commenté une compétition de dressage lors des Jeux olympiques de Tokyo.

Son passage avait connu un franc succès chez l’audience américaine récoltant des dizaines de millions de vues pour ses commentaires. “Cette performance à elle seule a valu à Snoop un poste de correspondant spécial à Paris”, a déclaré Molly Solomon, productrice exécutive et présidente de NBC Olympics Production.

Quant à ses milliers de fans, le rappeur a tenu à les assurer. Snoop compte bel et bien apporter sa touche et son style unique aux JO 2024. « Nous allons avoir des compétitions incroyables et, bien sûr, j’apporterai ce style Snoop au mélange. Ce seront les Jeux olympiques les plus épiques de tous les temps, alors restez à l’écoute« , affirme-t-il.

Yup, it’s official. 2024 Paris Olympics I’m there!! @miketirico , save a seat for the Dogg 👏🏿💍💨🤷🏾 pic.twitter.com/atXnKu9HJj — Snoop Dogg (@SnoopDogg) January 1, 2024

Les JO 2024 démarreront le 26 juillet prochain et se poursuivront jusqu’au dimanche 11 août. Cette édition promet plusieurs surprises. Certaines compétitions auront lieu dans les lieux caractéristiques de la capitale de l’Hexagone à l’image de la Tour Eiffel qui accueille les matchs de beach-volley.